DBV TECHNOLOGIES : la perte s'est creusée et la trésorerie a fondu en 2017

DBV Technologies a creusé sa perte nette en 2017, à -147,7 millions d’euros contre - 114,5 millions un an plus tôt. Les produits opérationnels de la société se sont élevés à 11,9 millions d'euros en 2017 contre 9,1 millions d'euros en 2016, soit une augmentation de 31,1%. En 2017, ces produits proviennent principalement du Crédit Impôt Recherche de DBV Technologies et des produits reconnus sur la période au titre du contrat de collaboration avec Nestlé Health Science, signé en mai 2016.La position de trésorerie de DBV Technologies s'établit à 137,9 millions d'euros au 31 décembre 2017 comparé à 256,5 millions d'euros au 31 décembre 2016, soit une baisse de 118,6 millions d'euros.