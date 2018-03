21/03/2018 | 08:21

DBV Technologies annonce le prix de son offre globale d'actions ordinaires, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares, pour un montant total de 150 millions de dollars américains (soit 122,5 millions d'euros).



Le groupe annonce ce jour le prix de son offre globale par émission de 3 527 752 actions ordinaires nouvelles dans le cadre d'une offre au public de 1 392 015 actions ordinaires sous la forme de 2 784 030 American Depositary Shares (' ADS ') aux Etats-Unis, au Canada et dans certains autres pays en dehors de l'Europe au prix de 21,26 dollars américains par ADS (sur la base d'un taux de change de 1,2246 dollars pour 1 euro) et d'un placement privé de 2 135 737 actions ordinaires en Europe (y compris en France) au prix de 34,71 euros par action ordinaire.



La Société a également consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option de trente jours pour souscrire jusqu'à 529 162 actions ordinaires supplémentaires (qui peuvent prendre la forme d'ADSs), aux mêmes conditions que l'Offre Globale.



La Société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre Globale pour financer le développement et la commercialisation de Viaskin Peanut, la progression du développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.



