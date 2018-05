DBV Technologies : participera au congrès de l'EAACI

08/05/2018 | 08:05

DBV Technologies a annoncé que sept communications ont été acceptées pour présentation orale et en format poster lors du Congrès annuel de l'European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2018 à Munich, du 26 au 30 mai.



La société précise que parmi les communications prévues, figurent trois présentations de données cliniques issues des études de Phase III et de Phase II de Viaskin Peanut. Tous les résumés seront disponibles sur le site Web du congrès de l'EAACI le 26 mai.



En plus des données concernant Viaskin Peanut, les résultats détaillés de l'étude de Phase II MILES, étude de recherche de dose de Viaskin Milk, seront présentés lors de la session de communications orales 'late breaking abstracts', le dimanche 27 mai.



