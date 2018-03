DBV Technologies : perte nette creusée en 2017

14/03/2018 | 09:13

DBV Technologies affiche une perte nette de 147,7 millions d'euros en 2017 contre une perte de 114,5 millions un an plus tôt. La perte par action émise s'est ainsi établie respectivement à 5,97 euros et 4,68 euros pour les exercices 2017 et 2016.



Les produits opérationnels se sont élevés de 31,1% à 11,9 millions d'euros, mais les dépenses en recherche et développement ont augmenté de 33,5% à 105,2 millions, et les frais commerciaux se sont accrus de 40,3% à 15,8 millions.



La position de trésorerie de la société biopharmaceutique, spécialiste de l'immunothérapie par voie épicutanée, s'établit à 137,9 millions d'euros au 31 décembre 2017 comparé à 256,5 millions un an auparavant, soit une baisse de 118,6 millions.



