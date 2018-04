Montrouge, France, le 27 avril (7H30 CEST), 2018

DBV Technologies publie sa position de trésorerie au 31 mars 2018

DBV Technologies, (Euronext: DBV - ISIN : FR0010417345 - NASDAQ : DBVT), société biopharmaceutique française, a annoncé aujourd'hui sa position de trésorerie au 31 mars 2018.

Situation nette de trésorerie:

La position de trésorerie de DBV Technologies s'établissait à 234,5 millions d'euros au 31 mars 2018, comparée à 137,9 millions d'euros au 31 décembre 2017.

Nombre d'actions composant le capital social:

Au 31 mars 2018, le nombre d'actions composant le capital social s'élevait à 29 718 352 actions ordinaires. Sur une base totalement diluée, le nombre d'actions s'élevait à 32 272 620.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, la méthode développée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto administrés, la société s'attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d'une allergie alimentaire, pour lesquels il n'existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l'Homme pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles et continue d'explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d'autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et à New York, aux États Unis. Les actions de la société sont négociées sur le segment A d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), font partie de l'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) (mnémonique : DBVT). Pour plus d'informations sur DBV Technologies, visitez notre site internet : www.dbv-technologies.com.

Contact Relations Investisseurs de DBV

Sara Blum Sherman

Directeur Senior, Relations Investisseurs et Stratégie

+1 212-271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com

Contact Média de DBV

Raul Damas

Partner, Brunswick Group

+1-212-333-3810

DBV@brunswickgroup.com



Les calculs sont effectués en prenant pour hypothèse l'exercice de l'ensemble des bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) et options de souscription d'actions et à l'acquisition définitive de toutes les actions de performance attribuées.

