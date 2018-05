Montrouge, France, le 14 mai (14h30 CEST) 2018

DBV Technologies s'associe à FARE pour sensibiliser la population au sujet des allergies alimentaires lors du 21e anniversaire de la Semaine nationale des allergies alimentaires

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), société biopharmaceutique de stade clinique, soutient la 21e Semaine nationale des allergies alimentaires (13-19 mai) dans son effort de sensibilisation aux allergies alimentaires et de présentation des défis auxquels la communauté concernée est confrontée. Organisation de premier plan dédiée à la recherche, à l'éducation, à la mobilisation et à la sensibilisation autour des allergies alimentaires, FARE, (Food Allergy Research and Education) continue de soutenir la Semaine des allergies alimentaires.

Cette année, DBV s'associe à FARE dans son effort pour donner à la communauté de l'allergie alimentaire et au grand public les moyens d'accroitre la prise de conscience du problème des allergies alimentaires et de l'anaphylaxie, par un don équivalent de 50 000 $ en faveur de la Semaine des allergies alimentaires. Cette contribution sera équivalente à celle versée par les donateurs individuels à hauteur de 50 000 $, au dollar près, avec un objectif de 100 000 $ en vue de sensibiliser la population aux allergies alimentaires qui constituent un grave problème de santé publique.

« La mission de DBV consiste à améliorer la vie des personnes souffrant d'allergies alimentaires, et la Semaine des allergies alimentaires joue un rôle important par le soutien, les outils et les ressources qu'elle leur fournit pour leurs activités quotidiennes », a déclaré le Dr Pierre-Henri Benhamou, co-fondateur, président et directeur général de DBV Technologies. « Les allergies alimentaires représentent un défi quotidien pour les patients et leurs familles, et le nombre de personnes atteintes ne cesse d'augmenter. Nous sommes déterminés à collaborer étroitement avec les associations de terrain comme FARE, qui soutiennent la communauté de l'allergie alimentaire et comprendre réellement les besoins des patients atteints d'allergies alimentaires dans leur vie de tous les jours. »

De nos jours, aux États-Unis, environ 8 % des enfants souffrent d'allergies alimentaires, ce qui entraîne des problèmes de santé et un fardeau émotionnel importants pour les patients, les familles, les soignants et la communauté dans son ensemble. Chaque année, les allergies alimentaires affectent de plus en plus de personnes. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, Centers for Disease Control & Prevention) rapportent que la prévalence des allergies alimentaires chez les enfants a augmenté de 50 % entre 1997 et 2011. Sensibiliser les gens à cette maladie et fournir les ressources nécessaires aux personnes atteintes peut contribuer à améliorer leur qualité de vie.

« FARE est ravie de s'associer à DBV à l'occasion de cette initiative qui permet aux personnes souffrant d'allergies alimentaires de vivre mieux et de façon plus heureuse. Cependant, notre travail ne s'arrête pas là, et nous poursuivrons nos activités d'éducation et de sensibilisation ici même au cours de la Semaine des allergies alimentaires et dans les années à venir, » a déclaré le Dr James R. Baker, directeur général et directeur médical de FARE.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de La semaine des allergies alimentaires sur le site de la Food Allergy Research and Education organization (www.foodallergy.org), ou en utilisant le hashtag #FoodAllergyWeek sur les réseaux sociaux.

Pour faire un don à FARE, veuillez cliquer ici.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe le patch Viaskin®, une plateforme technologique totalement brevetée avec de nombreuses applications potentielles en immunothérapie. L'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, utilise le Viaskin® pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire sur une peau intacte. Viaskin est non invasif, auto-administré et pourrait permettre une prise en charge en toute sécurité des patients souffrant d'allergie alimentaire, pour lesquelles il n'existe pas de traitements approuvés. Le programme de développement comprend des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, une étude expérimentale sur le Viaskin Egg et un essai clinique preuve de concept dans l'oesophagite à éosinophiles. DBV a également développé sa plateforme technologique dans le domaine des vaccins et de certaines maladies auto-immunes pour lesquelles les besoins médicaux sont insatisfaits. Les sièges mondiaux de DBV Technologies se situent à Montrouge en France, New York, NY. Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris (mnémonique : DBV - ISIN : FR0010417345), qui fait partie de l'index SBF120, et les ADS de la Société (représentant chacune la moitié d'une action ordinaire) sont admises aux négociations sur le marché Nasdaq Global Select Market (mnémonique : DBVT).

À propos de FARE

FARE, organisation d'éducation et de recherche sur les allergies alimentaires (Food Allergy Research & Education), travaille au nom des 15 millions d'Américains souffrant d'allergies alimentaires, ce qui inclut les personnes présentant un risque d'anaphylaxie pouvant être fatale. Cette maladie potentiellement mortelle affecte 1 enfant sur 13 aux États-Unis - soit environ deux enfants par classe. La mission de FARE consiste à améliorer la qualité de vie et la santé des personnes atteintes d'allergies alimentaires, et à leur donner de l'espoir par la promesse de nouveaux traitements. Le travail de FARE s'organise autour de trois axes fondamentaux : LA VIE : aider les personnes souffrant d'allergies alimentaires à mener une vie saine, productive, à être respectées par autrui grâce à nos initiatives de sensibilisation et d'éducation ; LA SANTÉ : améliorer l'accès aux soins de santé des personnes atteintes d'allergies alimentaires notamment l'accès au diagnostic et aux traitements de pointe ; L'ESPOIR : encourager et financer la recherche, à la fois dans les milieux industriel et universitaire, qui promet de nouvelles thérapies pouvant améliorer la pathologie allergique.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.foodallergy.org et retrouvez-nous sur Twitter@FoodAllergy, Facebook, YouTube et Pinterest.

Contact Relations investisseurs de DBV

Sara Blum Sherman

Directrice Senior, Relations Investisseurs et Stratégie

+1 212-271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com

Contact Média de DBV

Caroline Carmagnol

Alize RP

+33 (0)6 64 18 99 59

dbv@alizerp.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DBV Technologies via Globenewswire