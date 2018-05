DBV : don à la semaine des allergies alimentaires

14/05/2018 | 15:05

DBV Technologies annonce s'associer à FARE, organisation dédiée à la recherche, à l'éducation, à la mobilisation et à la sensibilisation autour des allergies alimentaires, par un don équivalent de 50.000 dollars en faveur de la Semaine des allergies alimentaires.



La société biopharmaceutique soutient ainsi la 21e Semaine nationale des allergies alimentaires (13-19 mai) dans son effort de sensibilisation aux allergies alimentaires et de présentation des défis auxquels la communauté concernée est confrontée.



'De nos jours, aux États-Unis, environ 8% des enfants souffrent d'allergies alimentaires, ce qui entraîne des problèmes de santé et un fardeau émotionnel importants pour les patients, les familles, les soignants et la communauté dans son ensemble', souligne DBV.



