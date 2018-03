La valeur du jour à paris - DBV TECHNOLOGIES : le marché allergique au manque de cash

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBV Technologies cède 3,33% à 35,98 euros après avoir creusé ses pertes en 2017. Surtout, l'ampleur de la consommation de trésorerie de la biotech l'an dernier laisse augurer d'une possible augmentation de capital forcément dilutive. La trésorerie de DBV a fondu de 118,6 millions d'euros pour atteindre, au 31 décembre 2017, 137,9 millions. Un montant, connu depuis le 20 février, qui pourrait s'avérer insuffisant compte tenu des importants efforts d'investissement que devra fournir le groupe pour poursuivre ses études cliniques et préparer le lancement du Viaskin Peanut aux Etats-Unis.La société développant la plate-forme technologique d'immunothérapie Viaskin a donc creusé sa perte nette en 2017, à -147,7 millions d'euros contre - 114,5 millions un an plus tôt. Les produits opérationnels se sont élevés à 11,9 millions en 2017 contre 9,1 millions d'euros en 2016, soit une augmentation de 31,1%. En 2017, ces produits proviennent principalement du Crédit Impôt Recherche de DBV Technologies et des produits reconnus sur la période au titre du contrat de collaboration avec Nestlé Health Science, signé en mai 2016.Avec une trésorerie de 137,9 millions, DBV risque d'avoir des difficultés à financer ses dépenses de R&D et de marketing alors que le groupe entame un moment crucial de son histoire. Le mois dernier, DBV a annoncé qu'il allait pouvoir demander la mise sur le marché de Viaskin Peanut (traitement contre l'allergie à l'arachide) aux Etats-Unis au second semestre de cette année.En parallèle, la biotech poursuit ses études concernant le Viaskin Milk, un traitement de l'allergie aux protéines du lait chez les enfants et adolescents. Le mois dernier, elle avait en effet dévoilé les premiers résultats positifs d'une étude de phase II de ce traitement avec un bon profil de tolérance, en soulignant un effet thérapeutique significatif de désensibilisation chez les enfants de deux à 11 ans traités pendant 12 mois.Dans une note publiée ce matin, Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Acheter et son objectif de cours de 80 euros sur le titre. Le broker estime que DBV devrait réaliser une augmentation de capital d'un minimum de 125 millions d'euros cette année notamment afin de financer le lancement de Viaskin Peanut en 2019.