DEERE & CO : les ventes dépassent les attentes au deuxième trimestre, pas le bénéfice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deere & Co, qui opère notamment la marque John Deere, a relevé ses prévisions de croissance annuelle, de 25 à 30%, et de bénéfice net, de 2,1 à 2,3 milliards de dollars. Au deuxième trimestre clos fin avril, Deere & Co a enregistré un bond de 50% de son bénéfice net à 1,2 milliard de dollars ou 3,67 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action du fabricant de matériel agricole a atteint 3,14 dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel de Deere & Co a augmenté de 29% à 10,72 milliards. Le consensus était à 3,33 dollars par action et 9,75 milliards de dollars.