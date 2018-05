Deere : hausse du titre, Jefferies maintient son OC

21/05/2018 | 17:49

L'action Deere & Company connaît, à +2%, une belle hausse en ce lundi 21 mai. En début de journée, l'analyste Jefferies avait maintenu son conseil 'Conserver' sur le titre, ainsi que son objectif de cours (175 dollars, une douzaine de dollars au-dessus de la valeur actuelle de l'action).



John Deere a fait état d'un bénéfice net en progression de 49% à 1,21 milliard de dollars sur son deuxième trimestre 2017-18, soit 3,67 dollars par action, un BPA sensiblement au-dessus d'un consensus d'environ 3,30 dollars. Les revenus ont augmenté de 29% à 10,7 milliards de dollars, 'soutenus par une amélioration étendues des conditions de marché dans le monde et une réponse favorable des clients aux produits innovants'.



'La vigueur du segment des petits tracteurs a bien aidé Deere [dans ses résultats], mais la principale différence [avec les trimestres précédents] a été la capacité de l'entreprise à continuer à réduire les coûts structurels et à générer des marges supplémentaires impressionnantes', notait ce jour Jefferies.





