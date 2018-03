DEINOVE : 2017 : DES AMBITIONS CONFIRMÉES, DES ÉTAPES DÉCISIVES FRANCHIES ET DES RÉSULTATS FINANCIERS EN LIGNE AVEC LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 0 0 29/03/2018 | 21:01 Envoyer par e-mail :

Succès de la production à échelle industrielle : une première mondiale pour la fermentation à base de Déinocoque

Lancement commercial imminent d’un premier caroténoïde destiné à la cosmétique suite au succès confirmé du projet DEINOCHEM mené grâce au soutien de l’ADEME

Deux autres actifs cosmétiques en co-développement

Résultat net 2017 du Groupe : - 7,3 m€ contre - 6,3 m€ en 2016, principalement du fait de la prise en compte de la filiale DEINOBIOTICS en intégration globale dans les comptes consolidés Regulatory News: DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) (Paris:ALDEI), société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares, annonce aujourd’hui que son Conseil d’administration a procédé à l’arrêté des comptes annuels 2017. A la suite de l’intégration à 100% de sa filiale DEINOBIOTICS, réalisée le 5 janvier 2017, DEINOVE présente pour la première fois des comptes annuels consolidés. Charles WOLER, Président du Conseil d’administration de DEINOVE, déclare : « L’année 2017 a été marquée par plusieurs événements qui valident les choix stratégiques effectués en 2016. Le programme antibiotique AGIR a obtenu un soutien significatif du Programme d’Investissements d’Avenir, et de nouveaux développements sont attendus après les annonces des dernières semaines. Les avancées dans la production industrielle d’un caroténoïde et les partenariats dans le domaine cosmétique constituent par ailleurs des perspectives stimulantes à court terme. » « Nos équipes sont très investies dans le succès des différents programmes. Nous sommes fiers de lancer prochainement notre premier ingrédient pour la cosmétique et pensons déjà à la suite. En parallèle, nous poursuivons notre engagement dans la lutte contre les résistances aux antibiotiques ; les collaborations mises en place ces dernières semaines vont contribuer à l’accélération de ce projet » ajoute Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE. ________________ Le résultat net 2017 du Groupe est une perte de 7.335 k€. La filialisation à 100% de DEINOBIOTICS SAS intervenue en janvier 2017 rend toutefois difficile la comparaison à la perte de 6.258 k€ de l’exercice précédent. La position nette de trésorerie s’élève à +4,9 m€ au 31 décembre 2017. Au cours de l’exercice 2017, le Groupe a perçu 1,4 m€ au titre du CIR 2016. La Société a également levé 2,8 m€ via la ligne de financement en fonds propres mise en œuvre avec KEPLER CHEUVREUX fin 2014. Au plan opérationnel, l’année 2017 a été marquée par deux avancées majeures : Structuration et avancées du Programme Antibiotiques Après l’annonce en 2016 du projet d’apport en nature visant à la reprise de 100% du capital de DEINOBIOTICS, laquelle a été actée le 5 janvier 2017, l’intégration opérationnelle et juridique a été rapidement menée. Par ailleurs, 2 brevets relatifs à une structure antibiotique innovante ont été déposés, et les ressources humaines et technologiques dédiées à cette activité ont été renforcées. Le programme AGIR (Antibiotiques contre les Germes Infectieux Résistants) a été sélectionné par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) qui lui a accordé un financement de 14,6 m€ sur 5 ans. Début 2018, DEINOVE a conclu deux accords collaboratifs lui permettant d’accélérer ses développements et de renforcer son portefeuille produits : Une licence de recherche pour explorer les potentialités des souches bactériennes rares de la société italienne NAICONS, dans le cadre du programme AGIR ;

Une option pour l’acquisition d’un programme anti-infectieux first-in-class, ciblant les infections à Gram négatif, initialement développé par la société britannique REDX PHARMA. Production et prochaine commercialisation du premier caroténoïde innovant issu du programme DEINOCHEM Toutes les étapes ont été franchies au cours de l’année 2017, pour aboutir début 2018 à la production du premier lot industriel de ce caroténoïde. Ingrédient cosmétique aux propriétés anti-âge, il sera lancé commercialement en avril 2018 lors du Salon In-Cosmetics d’Amsterdam. Le programme DEINOCHEM a en conséquence été clôturé avec succès, dans un contexte de contrôle des dépenses qui se sont révélées inférieures au budget initial. Le développement des activités cosmétiques s’est également traduit par la signature de deux partenariats avec les sociétés GREENTECH et OLEOS pour le développement d’ingrédients cosmétiques naturels à partir de bactéries du souchier de DEINOVE. Évolution de la Société Les évolutions stratégiques de la Société se sont accompagnées d’un renouvellement du Conseil d’administration, désormais davantage orienté vers le développement de candidats-médicaments en antibiothérapie, ainsi que du renforcement des équipes dans ce domaine. DEINOVE a également poursuivi ses investissements pour élargir et automatiser les activités de sa plateforme technologique, notamment dans les domaines de la bioextraction et de la biologie cellulaire, lesquels ont largement contribué au développement dudit caroténoïde. ÉLÉMENTS FINANCIERS SYNTHÉTIQUES Suite à la prise de contrôle à 100% de la société DEINOBIOTICS, le Groupe DEINOVE produit pour la première fois des comptes annuels consolidés en intégration globale. La situation au 31 décembre 2017 est celle du Groupe, alors que dans les données d’antériorité au 31 décembre 2016, la société DEINOBIOTICS est mise en équivalence. La comparabilité des données chiffrées n’est en conséquence pas pertinente. Les comptes consolidés au 31 décembre 2017 du Groupe DEINOVE ont été certifiés par les Commissaires aux comptes du Groupe, le cabinet PwC (PricewaterhouseCoopers). (en milliers d'euros) 2017* 2016** Total produits d'exploitation 214 793 Total frais opérationnels 9 895 8 469 dont frais de Recherche & Développement 7 440 6 567 dont frais administratifs et généraux 2 455 1 902 Résultat d'exploitation - 9 681 - 7 676 Résultat financier - 5 - 31 Résultat courant avant impôts - 9 686 - 7 707 Résultat exceptionnel 296 639 Impôts sur les bénéfices (Crédit Impôt Recherche) et impôts différés - 2 430 - 1 115 Amortissement des écarts d’acquisition 376 – Résultat des sociétés mises en équivalence – - 305 RESULTAT DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ - 7 335 - 6 258 Intérêts minoritaires – – RÉSULTAT NET PART DU GROUPE - 7 335 - 6 258 * Filiale DEINOBIOTICS consolidée en intégration globale à 100% ** Filiale DEINOBIOTICS consolidée par mise en équivalence à 28,33% (en milliers d'euros) 31.12.2017* 31.12.2016** CAT (Comptes à Terme) 2 000 6 708 Prov. pour dépréciation des Valeurs Mobilières de Placement – – Disponibilités 2 876 2 608 ICNE & Concours bancaires courants – – TRÉSORERIE & ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 4 876 9 316 * Situation de Trésorerie du Groupe. ** Situation de Trésorerie de la société DEINOVE. RÉSULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2017 Résultat d’exploitation Le Groupe a constaté 214 k€ de revenus d’exploitation sur l’exercice, comprenant principalement des subventions et des paiements de partenaires correspondant à leur participation aux frais de recherche (AVRIL et FLINT HILLS RESOURCES). En 2016, les produits d’exploitation, qui s’élevaient à 793 k€, intégraient les subventions relatives à plusieurs paiements d’étape, ainsi que 191 k€ de facturations à DEINOBIOTICS. Ces facturations intra-groupe sont neutralisées dans les comptes consolidés en 2017. Sur la même période, les dépenses opérationnelles du Groupe ont atteint 9,9 m€, dont 75% en activités de R&D. La variation nette des frais opérationnels entre 2016 et 2017 s’élève à +1.426 k€ (+17%). Elle provient d’une part de l’intégration des coûts opérationnels de la Filiale, soit +1.724 k€, et d’autre part, de la baisse de -4% des frais opérationnels de DEINOVE, soit -298 k€. Cette diminution résulte notamment de la renégociation de la durée des contrats de crédit-bail mis en place fin 2015 pour financer l’acquisition d’équipements scientifiques. Les frais administratifs et généraux ont augmenté du fait du recours ponctuel à des conseils externes (en communication, juridique/finance), venus accompagner la réorientation stratégique. En 2017, l’effectif moyen du Groupe s’est élevé à 56,4 ETP, contre 53,5 sur l’exercice 2016 pour le même périmètre. Résultat net La perte nette consolidée de l’exercice s’élève à 7,3 m€. Elle intègre un résultat exceptionnel positif de +296 k€, principalement constitué par un gain net de 357 k€ dû à la cession sur le marché de titres de la société CARBIOS par DEINOVE, et une perte nette de 62 k€ pour la Filiale. Le résultat financier est non significatif (-5 k€). L’impôt sur les bénéfices comprend exclusivement le Crédit Impôt Recherche. La créance du Groupe au titre de l’exercice 2017 a été estimé à 2.430 k€ (à savoir 1.787 k€ pour DEINOVE et 643 k€ pour DEINOBIOTICS). SITUATION FINANCIÈRE Les besoins financiers de l’exercice ont principalement concerné les dépenses opérationnelles, pour 8,1 m€ (hors dotations aux amortissements), auxquels sont venus s’ajouter des investissements en équipements de laboratoire (loyers de crédit-bail inclus) pour 1,8 m€. Sur la même période, le Groupe a reçu 1,4 m€ de CIR et 0,1 m€ d’aides publiques (BPIFRANCE). De plus, DEINOVE a levé 2,8 m€ (net de commissions) par le biais de la ligne de financement en fonds propres signée en décembre 2014 avec KEPLER CHEUVREUX, et a procédé à la cession du solde de sa participation dans la société CARBIOS pour 0,5 m€. A cela s’ajoute l’intégration des disponibilités de la filiale DEINOBIOTICS, pour un montant de 0,6 m€. En février 2018 (postérieurement à la clôture), le Groupe a perçu 2,6 m€ pour le 1er versement relatif au soutien du PIA au projet antibiotique AGIR, ainsi que 95 k€ de l’ADEME au titre du solde du financement accordé au programme DEINOCHEM en 2013. Au 31 décembre 2017, la position financière nette du Groupe s’élevait à +4,9 m€. Le Groupe considère qu’il dispose des ressources lui permettant de financer ses activités, dans la configuration actuelle de ses projets, jusqu’au terme du 1er trimestre 2019, et ce sans recourir à la 4ème Tranche de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec KEPLER CHEVREUX. AVANCÉES OPÉRATIONNELLES DE L’EXERCICE ET POST-CLÔTURE Au cours de l’exercice, DEINOVE a résolument avancé sur ses deux principaux programmes : le projet caroténoïdes a connu un premier aboutissement majeur avec l’industrialisation de la première molécule développée. Quant au projet antibiotiques, DEINOVE a renforcé sa plateforme et le criblage de ses souches, et noué de nombreux contacts créateurs de valeur. Par ailleurs, la Société continue de valoriser sa biodiversité au travers de collaborations, notamment en cosmétique : deux autres composés issus des souches DEINOVE seront lancés sur le marché en 2018. Programmes propriétaires Programme Antibiotiques Publication de deux demandes de brevet relatifs à la découverte d’une nouvelle structure innovante1 DEINOVE a annoncé le 4 janvier 2017 la publication de deux demandes de brevets relatifs à son premier candidat-antibiotique qui présente une structure antibiotique inédite venant confirmer le potentiel de la plateforme et constituer une base de développement. Ces brevets constituent la première étape de la construction d’un portefeuille de propriété intellectuelle robuste dans le domaine des antibiotiques. Le Programme Antibiotiques AGIR obtient le soutien du PIA à hauteur de 14,6 m€ sur 5 ans2 Le projet AGIR « Antibiotiques contre les Germes Infectieux Résistants », porté par le Groupe DEINOVE et l’Institut CHARLES VIOLLETTE, a été retenu par le PIA, piloté par le Commissariat Général à l’Investissement et opéré par BPIFRANCE. Il sera financé à hauteur de 14,6 m€, pour un budget total évalué à 25 m€. Le Groupe DEINOVE percevra 10,4 m€ tandis que l’Institut CHARLES VIOLLETTE recevra 4,2 m€. Ce financement va permettre d’accélérer la montée en puissance de la plateforme, d’enrichir le portefeuille de molécules et ainsi de contribuer au développement de nouveaux antibiotiques répondant à une urgence médicale majeure. POST-CLÔTURE : accord de licence exclusive de recherche avec NAICONS, en vue d’élargir son souchier actuel et de multiplier les opportunités de découverte de nouveaux antibiotiques3 NAICONS est une société biopharmaceutique italienne spécialisée dans la recherche d’antibiotiques innovants. Dans le cadre de son programme AGIR, DEINOVE aura accès à 400 de leurs souches, soigneusement sélectionnées pour leur potentiel, et utilisera la puissance de sa propre plateforme technologique robotisée pour détecter et caractériser les activités antibiotiques de ces souches. En cas de découverte d’une souche d’intérêt, DEINOVE pourra l’acquérir (dans des conditions prévues dans l’accord) soit via une licence commerciale, soit en pleine propriété, en vue d’engager le développement de candidats-médicaments. POST-CLÔTURE : option de licence avec la société britannique REDX PHARMA pour l’acquisition d’un programme anti-infectieux first-in-class4 DEINOVE a signé une option de licence avec la société britannique REDX PHARMA (AIM : REDX) pour l’acquisition de leur programme anti-infectieux first-in-class, NBTI (Novel Bacterial Topoisomerase Inhibitor), ciblant les infections à Gram négatif, dont les formes résistantes sont parmi les plus létales et constituent donc une priorité de santé publique à l’échelle mondiale. Ce programme a fait l’objet d’optimisation préalable et d’une évaluation in vivo poussée confirmant son potentiel en termes d’efficacité comme d’innocuité. DEINOVE va poursuivre le travail d’optimisation et de sélection pour une éventuelle entrée en préclinique réglementaire d’une ou plusieurs molécules. L’accord porte sur une option de licence exclusive, DEINOVE disposant de 9 mois pour confirmer son intérêt pour cette série de molécules et lever l’option. En juillet, DEINOVE a confirmé avoir sélectionné une première molécule pour son caractère innovant. Ses propriétés antioxydantes et cicatrisantes la positionnent particulièrement favorablement pour des applications cosmétiques et notamment anti-âge, segment qui représente la moitié du marché des soins du visage. Le procédé de production par fermentation a été développé à l'échelle laboratoire (20 litres).

, DEINOVE a confirmé avoir sélectionné une première molécule pour son caractère innovant. Ses propriétés antioxydantes et cicatrisantes la positionnent particulièrement favorablement pour des applications cosmétiques et notamment anti-âge, segment qui représente la moitié du marché des soins du visage. Le procédé de production par fermentation a été développé à l’échelle laboratoire (20 litres). En octobre 6 , DEINOVE a indiqué avoir validé le procédé d’extraction et de purification du caroténoïde visé, ainsi que sa formulation dans une huile végétale sélectionnée qui constituera sa forme commerciale, à savoir la solution active qui sera intégrée aux produits cosmétiques finaux. La stabilité du produit fini a également été confirmée.

, DEINOVE a indiqué avoir validé le procédé d’extraction et de purification du caroténoïde visé, ainsi que sa formulation dans une huile végétale sélectionnée qui constituera sa forme commerciale, à savoir la solution active qui sera intégrée aux produits cosmétiques finaux. La stabilité du produit fini a également été confirmée. En décembre7, DEINOVE a indiqué avoir engagé la production des premiers lots industriels de ce caroténoïde innovant, confiée au BIOGIS Center, plateforme technologique de la SAS PIVERT. Le transfert de technologie a été mené en décembre 2017 pour un démarrage de la production à l’échelle de plusieurs mètres cubes au 1er trimestre 2018. POST-CLÔTURE : succès de l’industrialisation du premier caroténoïde destiné à la cosmétique8. La mise à l’échelle du procédé de production par fermentation a été réalisée avec succès sur la plateforme technologique du BIOGIS Center de SAS PIVERT. L’extraction, la purification et la formulation ont été réalisées par VEG’EXTRA, selon un procédé original et respectueux de l’environnement. Le lancement commercial de cet actif aux propriétés anti-âge aura lieu au salon In-Cosmetics (17 - 19 avril 2018, Amsterdam). Programmes en partenariat Programmes en Cosmétique Un catalogue d’extraits actifs qualifiés pour des applications en cosmétique9 Le programme de criblage du souchier (DEINOSCREEN) mené en collaboration avec le laboratoire de tests cellulaires FLUOFARMA a permis d’identifier plusieurs dizaines de souches qui pourraient être retenues pour un usage en cosmétique, en nutrition et en santé : des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes, ainsi que des molécules actives sur le métabolisme des lipides. DEINOVE dispose ainsi d’un catalogue de souches aux propriétés identifiées et variées pour alimenter les discussions en cours et ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration avec des industriels du secteur. Partenariat en cosmétique avec GREENTECH10 Sur la base des résultats de l’opération de criblage de ses souches extrêmophiles, DEINOVE a conclu un premier partenariat avec GREENTECH visant à co-développer et commercialiser de nouveaux principes actifs pour les soins de la peau. L’objectif est de mettre sur le marché un premier ingrédient d’ici fin 2018. En novembre 2017, les partenaires ont fait un point d’étape11 : à partir du criblage des souches extrêmophiles de DEINOVE, 6 souches ont été présélectionnées pour des phases de tests afin de valider le choix final de l’actif qui sera commercialisé. GREENTECH, commercialise aujourd’hui une centaine d’ingrédients actifs auprès de fabricants de produits cosmétiques dans plus de 30 pays. Cet acteur majeur de la production et distribution d’ingrédients actifs issus de la biotechnologie dispose d’équipes technico-commerciales qui seront des atouts précieux pour la réussite du projet. POST-CLÔTURE : Partenariat en cosmétique avec HALLSTAR-OLÉOS12 DEINOVE a engagé une collaboration avec HALLSTAR-OLÉOS pour développer un nouvel actif cosmétique 100% naturel associant les propriétés exclusives des bactéries DEINOVE et la technologie brevetée d’Oléo-éco-extraction. L’objectif est d’obtenir un actif huileux stable, à l’efficacité cliniquement prouvée, facile à formuler et conforme aux exigences du marché cosmétique. Le lancement commercial de cet ingrédient, qui constituera le troisième actif cosmétique de DEINOVE, est prévu pour fin 2018. OLEOS, qui appartient au groupe américain HALLSTAR, a développé, à partir de son procédé exclusif, une vingtaine d’ingrédients actifs commercialisés auprès de marques de cosmétique en France et à l’international, et continue à étendre sa gamme. Programmes en Nutrition Validation de la deuxième étape du programme COLOR2B en partenariat avec AVRIL13 Le programme COLOR2B vise à développer un procédé de production d'additifs naturels pour l'alimentation animale en collaboration avec le groupe AVRIL. La deuxième phase du projet a permis de valider l’efficacité et la biodisponibilité des composés produits à partir des 7 souches sélectionnées par DEINOVE lors de la première phase. Les composés produits par ces souches, ajoutés dans l’alimentation d’animaux de ferme en station expérimentale, ont bien été assimilés par leurs organismes et ont produit les effets recherchés. Le projet COLOR2B est entré dans sa dernière phase qui vise à : Sélectionner et optimiser 1 ou 2 souches particulièrement performantes ;

Optimiser les conditions de production par fermentation et les procédés de préparation des actifs ;

Définir les conditions technico-économiques de production les plus rentables ; et

Conduire les démarches réglementaires nécessaires pour engager la commercialisation de ces actifs. Deuxième étape du partenariat avec FLINT HILLS RESOURCES dans l’alimentation animale14 Initié en 2015, ce programme, entièrement financé par FHR, vise à développer un additif nutritionnel destiné à l’alimentation animale. La première phase du projet a débouché sur la sélection par FLINT HILLS RESOURCES de plusieurs souches répondant à leurs critères. La deuxième phase est en cours. Elle vise à : Produire les additifs en quantité suffisante pour tester leur effet bénéfique sur les espèces animales ciblées, et analyser les résultats obtenus ;

Optimiser les paramètres de fermentation ;

Définir les conditions technico-économiques de développement du procédé de production. Délivrance d’un premier brevet couvrant l’utilisation des Déinocoques pour la nutrition animale15 DEINOVE travaille depuis 2014 à développer des applications pour ses biotechnologies sur le marché de la nutrition animale. L’objectif est de valoriser les capacités de certaines souches de sa collection bactérienne pour produire des composés présentant des avantages nutritionnels ou organoleptiques. Ce premier brevet, délivré initialement en Chine, n°1 mondial de l’élevage, vient protéger les avancées réalisées dans ce domaine : il porte sur l’utilisation de Deinococcus comme source d’ingrédients destinés à la nutrition animale. INFORMATIONS CORPORATE Renforcement du Conseil d’administration en lien avec la focalisation stratégique En 2017, cinq administrateurs de rang international et experts de l’industrie pharmaceutique et des antibiotiques ont rejoint le Conseil d’administration de la Société : le Dr. Hervé BRAILLY, M. Bernard FANGET, le Pr. Vincent JARLIER, le Dr. Yannick PLETAN et le Dr. Charles WOLER16. Messieurs Philippe POULETTY, Christian PIERRET (représentant Truffle Capital), et Michael CARLOS (ancien Président de la division Parfums de Givaudan) demeurent administrateurs pour la durée restant à courir de leur mandat respectif. Sur proposition de Monsieur Philippe POULETTY, Monsieur Charles WOLER a été nommé nouveau Président du Conseil d’administration, lors de la réunion dudit Conseil en date du 20 janvier 2017. Cette nouvelle gouvernance apporte à DEINOVE des ressources inestimables, autant médicales, pharmaceutiques que managériales, plus spécifiquement axées sur le développement de médicaments, notamment d’antibiotiques. Renforcement du management dans les activités Antibiotiques Au cours de l’exercice, DEINOVE a recruté : Le Dr. Georges GAUDRIAULT 17 , PhD en pharmacologie moléculaire, expert du développement de nouvelles molécules et de leur formulation, en tant que Directeur scientifique. Il remplace Jean-Paul LEONETTI qui a réintégré le CNRS après 6 années de détachement ;

, PhD en pharmacologie moléculaire, expert du développement de nouvelles molécules et de leur formulation, en tant que Directeur scientifique. Il remplace Jean-Paul LEONETTI qui a réintégré le CNRS après 6 années de détachement ; Sébastien ENAULT18, en tant que Directeur du Business Développement, avec une expérience confirmée dans la mise en place de collaborations dans le domaine pharmaceutique et notamment dans celui des anti-infectieux. Répartition du capital au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2017, le capital de la Société était composé de 11.618.334 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,40 euro, dont 13.704 (soit 0,12% du capital) étaient détenues par la Société dans le cadre du contrat de liquidité confié à KEPLER CHEUVREUX. Répartition du capital au 31 décembre 2017 – base non diluée Actionnaires Nombre

d'actions Pourcentage de

détention Droits de vote Pourcentage Fonds gérés par Truffle Capital 1 380 595 11,88% 1 893 760 15,40% Fondateurs scientifiques 20 000 0,17% 40 000 0,33% Management et administrateurs 70 990 0,61% 111 291 0,90% Flottant 10 146 749 87,33% 10 255 627 83,37% TOTAL 11 618 334 100,00% 12 300 678 100,00% Évolution du capital social Au cours de l’exercice 2017, le Conseil d’administration a constaté l’émission de 1.595.810 actions nouvelles suite à des exercices de BSA, dont 1.585.000 au titre de la ligne de financement en fonds propres KEPLER CHEUVREUX19 et 10.810 au titre du plan dit BSA-B. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2017 avait par ailleurs conduit à l’émission de 1.001.437 actions nouvelles en contrepartie de l’acquisition par DEINOVE de la totalité des actions DEINOBIOTICS non encore détenues. Au total, 2.597.247 nouvelles actions ont donc été émises au cours de l’exercice 2017, soit une augmentation du capital social de 1.038.898,80 euros. Le rapport financier annuel 2017 est disponible à l’adresse suivante :

www.deinove.com/fr/espace-investisseurs/centre-documentation/rapports-financiers À PROPOS DE DEINOVE DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé, de la nutrition et de la cosmétique. Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés : Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;

