DEINOVE : ET GREENTECH ANNONCENT LE LANCEMENT D’HEBELYS®, LE PREMIER ACTIF COSMÉTIQUE ISSU DE LEUR COLLABORATION

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares, et GREENTECH, acteur majeur de la production et distribution d’ingrédients issus de biotechnologie, annoncent aujourd’hui le lancement d’HEBELYS®, premier actif anti-âge issu de la collaboration engagée en mars 20171.

HEBELYS® sera présenté sur le stand de GREENTECH au salon In-cosmetics Global qui se déroule à Amsterdam du 17 au 19 avril 2018.

Cet actif anti-âge est obtenu par fermentation d’une bactérie du genre Sphingomonas, un micro-organisme rare provenant de la bibliothèque de souches de DEINOVE.

Lors des tests, HEBELYS® a démontré sa capacité à préserver la jeunesse de la peau, en agissant sur différents paramètres : protection vis-à-vis de l’oxydation, stimulation de la synthèse de collagène, d’élastine, de fibrilline… HEBELYS® a notamment une action significative et démontrée sur l’expression de la protéine p16IINK4A, un facteur clé du vieillissement cellulaire prématuré.

Sous l’effet d’HEBELYS®, la peau est protégée, elle retrouve densité, souplesse et élasticité. Elle est visiblement rajeunie.

HEBELYS® est le premier ingrédient issu de la collaboration entre DEINOVE et GREENTECH, fruit de l’alliance de compétences complémentaires : DEINOVE a sélectionné la souche, développé le procédé de production pour atteindre des performances fermentaires optimales et encadré les tests in vitro destinés à caractériser l’extrait ; GREENTECH a élaboré le procédé de formulation, validé la stabilité et l’innocuité ainsi que l’efficacité par des tests ex vivo additionnels.

HEBELYS® sera commercialisé de manière effective par GREENTECH.

Jean-Yves Berthon, PDG de GREENTECH, déclare : « Cette première collaboration est une vraie réussite. HEBELYS® est un très bel actif, totalement en adéquation avec notre catalogue et notre ambition de proposer aux industriels de la cosmétique des ingrédients actifs de haute technologie. »

Emmanuel PETIOT, Directeur Général de DEINOVE ajoute : « Le travail en commun de deux équipes a été très enrichissant. Nous sommes fiers d’avoir répondu aux attentes de GREENTECH en termes d’innovation et abouti si vite à un produit commercial, nous comptons poursuivre dans cette voie. »

À PROPOS DE GREENTECH

Pionnier de la biotechnologie végétale depuis sa création en 1992, GREENTECH développe et produit pour la cosmétique, la pharmacie et la nutraceutique des ingrédients actifs de haute technologie, issus des mondes végétaux, marins et microbiens.

Comportant plus de 100 principes actifs et 3000 extraits, le portefeuille de GREENTECH répond à toutes les attentes et tous les besoins de la peau, quels que soient la fonctionnalité ou l’âge.

Le groupe GREENTECH, avec ses 3 sociétés, GREENTECH, GREENSEA et BIOVITIS, possède 3 filiales, en Allemagne, aux Etats Unis, et au Brésil ; il est présent sur tous les continents, dans plus de 30 pays du monde, grâce à un réseau de distributeurs locaux.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé, de la nutrition et de la cosmétique.

Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :

Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;

Une plateforme d’ingénierie génétique, métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet de transformer à façon ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.

Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 55 collaborateurs et a déposé plus de 130 brevets à l’international. La Société est cotée sur Euronext growth depuis avril 2010.

1 Communiqué du 27 mars 2017

