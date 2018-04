Deinove : lancement d'Hebelys avec Greentech

16/04/2018 | 08:21

Deinove et Greentech annoncent le lancement d'Hebelys, premier actif anti-âge issu de la collaboration engagée en mars 2017. Il sera présenté sur le stand de Greentech au salon In-cosmetics Global qui se déroulera à Amsterdam du 17 au 19 avril.



Cet actif anti-âge est obtenu par fermentation d'une bactérie du genre Sphingomonas, un micro-organisme rare provenant de la bibliothèque de souches de Deinove. Hebelys sera commercialisé de manière effective par Greentech.



'Il a démontré lors des tests sa capacité à préserver la jeunesse de la peau, par son action sur différents facteurs de vieillissement et notamment sur une protéine impliquée dans le processus de sénescence cellulaire', explique la société biotechnologique.



