Deinove : met la main sur Biovertis

13/04/2018 | 07:37

Deinove annonce l'acquisition, par le biais d'une opération d'apport en nature, de l'intégralité du capital de la société autrichienne Biovertis, détenant elle-même la société allemande Morphochem qui a développé le composé antibiotique en phase clinique MCB3837.



Ce composé vise le traitement des infections gastro-intestinales sévères par Clostridium difficile, un pathogène classé prioritaire par l'OMS et le CDC. Le feu vert de la FDA américaine a déjà été reçu en vue du lancement de la Phase II.



A la suite de la réalisation de cette opération (soumise à l'approbation de l'AG du 23 mai), TVM Capital, l'un des plus gros acteurs européens du capital-risque dans le secteur des sciences de la vie, va devenir actionnaire de Deinove.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.