Delfingen : hausse de 36% du résultat net en 2017

03/04/2018 | 09:13

Delfingen annonce au titre de 2017 un résultat net de 9,4 million s d'euros, en progression de 36%, et un résultat opérationnel de 14,6 millions en hausse de 16%, l'année 2016 ayant été impactée par des charges non récurrentes à hauteur de 1,8 million.



A 204 millions d'euros, le chiffre d'affaires progresse de 16% soit +5,5% à périmètre et taux de change constants. Les ventes de la division automobile, qui représentent 79% du chiffre d'affaires total, progressent de 2,7% soit +4,6% à périmètre et changes constants.



Dans un contexte où la production automobile mondiale devrait croître de l'ordre de 2%, et sur la base de prix de matières premières en ligne avec les niveaux actuels, Delfingen table sur une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle en 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.