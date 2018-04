DELFINGEN Industry : mise à disposition du Document de Référence 2017

MISE A DISPOSITION DE DOCUMENT

Anteuil, le 27 avril 2018

DOCUMENT DE REFERENCE

Exercice 2017

DELFINGEN Industry annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son Document de Référence au 31 décembre 2017.

Les éléments suivants sont intégrés au Document de Référence :

· le rapport financier annuel 2017

· le rapport du Président du Conseil d'administration

· l'information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes

· le descriptif du programme de rachat d'actions

Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse : www.delfingen.com, rubrique Finance > Publications > Document de Référence

DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides. EURONEXT GROWTH Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL Contact : M. Christophe CLERC : +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com

