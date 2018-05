Delfingen Industry : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

Ventes consolidées à fin mars 2018

En millions d'euros 20181 2017 Publié Chiffre d'affaires 53,1 54,6 - 2,7 %

Croissance organique Effet change 7,5 % - 10,2 %

En millions d'euros 20181 2017 Publié Automobile 42,0 43,0 - 2,2 % Marchés de spécialités 11,0 11,6 - 4,6 % 1Non audité

Croissance organique Effet change 8,0 % - 10,2 % 5,7 % - 10,3 %

Automobile : croissance de 8 % sur un marché en recul de 0,7 %

Le chiffre d'affaires à taux de change constants progressede 8 % à fin mars 2018 alors que la production automobilemondiale est en recul de 0,7 %.

Les taux de change ont eu un impact négatif de 10,2 % conduisant à un recul des ventes de 2,2 % en donnéespubliées.

Le chiffre d'affaires de l'activité "protection des réseaux embarqués" (60,6 % du total des ventes) progresse de 3,6 % à taux de change constant (- 6,4 % en données publiées). L'activité "tubes techniques pour les transferts de fluides" progresse quant à elle de 42,6 % à taux de change constant (+ 28 % en données publiées) avec la montée en cadence de l'usine de Celaya (Mexique). L'activité "assemblage de pièces mécaniques" est en retrait de 4,9 % à taux de change constant (- 8,7 % en données publiées).

L'effet des taux de change sur les ventes - Automobile - à fin mars est défavorable de 4,4 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

A taux de change constant, les ventes par région évoluent ainsi de :

•+ 5,6 % en Europe-Afrique (38 % de ventes - Automobile) sur un marché stable, + 0,2 %2) ;

•+ 12,1 % en Amériques (44 % des ventes - Automobile) sur un marché en recul de 2,9 %2;

•+ 0,2 % en Asie (16 % des ventes - Automobile) dont + 29 % en Inde et - 1 % en Chine, sur un marché en recul de 0,9 %2.

Marchés de spécialités

Les ventes des marchés de spécialités progressent de 5,7 % à taux de change constants. Les taux de change ont un impact négatif de 10,3 % conduisant à un recul des ventes de 4,6 %.

Cette croissance des ventes à taux de change constant résulte :

•de la forte croissance des ventes de Drossbach North America (+ 13,9 %) ;

•de la croissance de l'activité "isolation électrique et thermique" hors automobile (+ 8,8 %) ;

•de la baisse de l'activité "textiles techniques" hors automobile (- 10,4 %).

L'effet des taux de change sur les ventes - Marchés de spécialités - à fin mars est défavorable de 1,2 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

La progression des ventes à taux de change constants en 2018confirme le potentiel de croissance de DELFINGEN, conformé-ment à son plan stratégique : leadership dans le domaine de la protection des réseaux embarqués et diversification dans le domaine des tubes techniques pour les transferts de fluides.

L'augmentation des contenus média et des contraintes desécurité, le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que l'apparition des voitures connectées et autonomes, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule. La mission de DELFINGEN : le protéger enapportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée.

2Source IHS avril 2018

