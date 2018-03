Delivery Hero : UBS passe à l'achat sur le titre

27/03/2018 | 13:08

Précédemment neutre sur l'action de la place de marché en ligne de livraison alimentaire Delivery Hero, UBS est passé à l'achat. Le bureau d'études estime qu'il s'agit d'un leader en puissance du secteur. L'objectif de cours à 12 mois est relevé de 39 à 45 euros (+ 15,4%).



UBS distingue d'abord Delivery Hero pour sa forte croissance, qui devrait atteindre 35% l'an d'ici 2020. Mais aussi pour son profil diversifié en raison de sa présence dans plus de 40 pays, notamment dans la région Moyen Orient/Afrique du Nord (MENA), où il prend 'clairement' la tête de son marché, estiment les analystes. Or la région 'MENA' 'bénéficie d'un marché de la distribution alimentaire particulièrement attractif', estime UBS, qui cite la popularité locale des applications mobiles proposant de tels services.



De plus, Delivery Hero pourrait soit sortir de marchés sur lesquels sa position est relativement faible (l'Allemagne, la Corée du Sud et certains pays d'Amérique latine sont cités), soit procéder à des acquisitions pour s'y renforcer et ainsi doper la valeur des filiales en question.



Enfin, UBS estime que le marché semble n'accorder aucune valeur à la trésorerie d'environ 900 millions d'euros dont dispose le groupe allemand.





