DELTA DRONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets

Bilan semestriel du contrat de liquidité

confié à Louis Capital Markets

Dardilly, 5 janvier 2018

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société Delta Drone, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 29/12/2017 :

27 120 titres Delta Drone

5 014.74 euros en espèces

Au 30/06/2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 212 titres Delta Drone

8 987.36 euros en espèces

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

Contact Delta Drone :

Jérôme Gacoin 01 75 77 54 65 jgacoin@aelium.fr

