DELTA DRONE : la solution d'inventaire en entrepôt sera opérationnelle d'ici fin 2018

Après près de deux ans de développement, la solution d'inventaire en entrepôt par drone entièrement automatique mise au point par Geodis et Delta Drone sera opérationnelle d'ici fin 2018, ont annoncé les deux sociétés. Cette solution unique qui permet de réaliser des inventaires en entrepôt de façon entièrement automatique, sans interruption de l'activité ni intervention humaine.Elle a comme principaux avantages : les gains de productivité engendrés par la réalisation des inventaires en dehors des heures d'activité de l'entrepôt, le renforcement de la sécurité au travail pour les collaborateurs du site qui n'ont plus à effectuer cette tâche fastidieuse et parfois risquée, et une gestion des stocks fiabilisée.La phase de prototypage s'est achevée fin 2017 avec la mise au point d'une solution complète de type "plug and play", capable d'être transportée facilement d'un entrepôt à un autre sans aucune modification préalable de l'entrepôt et de s'adapter à tous les logiciels de gestion de stocks.S'appuyant sur ces résultats extrêmement positifs, Geodis et Delta Drone travaillent désormais à la production d'un système industrialisable en portant notamment leur attention sur le design de la solution et le choix définitif des meilleurs composants avec, pour objectif, de passer au stade de la production industrielle en fin d'année. Dans un premier temps, Geodis sera l'utilisateur exclusif de cette solution dans ses propres entrepôts.