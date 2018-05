DELTA DRONE : prend le contrôle de Pixiel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Drone va devenir le premier actionnaire de Pixiel, aux côtés des deux fondateurs de l'entreprise. Basée à Nantes, la société Pixiel est un pionnier dans la conception et la fabrication de drones automatiques. L'opération annoncée ce jour s'inscrit parfaitement dans la logique du plan de marche 2018 - 2019 en œuvre au sein du groupe Delta Drone. L'impact des synergies attendues devrait être rapidement positif en matière de mutualisation des ressources. Dans le même temps, elle contribuera à la progression soutenue du niveau d'activité."Cette opération de rapprochement revêt un intérêt stratégique majeur à plusieurs niveaux, car les synergies entre les deux entreprises sont multiples : les technologies et les vecteurs développés par Pixiel vont puissamment contribuer à améliorer l'expertise "hardware & software" au sein du groupe, la solution "NeoSafe" va nous permettre de créer une offre sans équivalent dans le secteur de la surveillance & sécurité, et la solution "Neopter" nous ouvre un marché mondial du divertissement et de l'événementiel en très forte demande d'innovations. Enfin, l'addition de EMD et Technidrone dans le domaine de la formation constitue un leader incontesté du secteur avec un chiffre d'affaires annuel proche de 1 million d'euros", a expliqué Christian Viguié, PDG de Delta Drone.Pour l'exercice 2017, Pixiel et sa filiale EMD ont réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et un résultat net proche de l'équilibre.