Delta Drone renforce son dispositif en Afrique

et détient désormais 100% de Delta Drone Africa

Dardilly, 3 janvier 2018.

Delta Drone annonce la finalisation, le 29 décembre dernier, de l'acquisition de la totalité des actions de sa filiale Delta Drone Africa, jusqu'alors détenue à 50,1%. L'achat des actions non encore détenues a été payé en actions Delta Drone, au profit de la société Australe Représentation, actionnaire historique de Delta Drone Africa.

Le dispositif du Groupe en Afrique australe s'articule désormais autour d'une société de tête et de deux sociétés opérationnelles de la manière suivante :

Delta Drone South Africa est chargée de coordonner l'activité des filiales dans la zone,

Rocketmine en tant que société est en charge du développement du secteur mines,

Delta Drone Africa de son côté a pour mission de développer les autres secteurs cibles du Groupe, notamment l'agriculture, l'inspection industrielle et la sécurité & sûreté.

Delta Drone South Africa est placée sous l'autorité de Chris Clark, General Manager, qui demeure en parallèle responsable de Rocketmine et du développement de la marque au niveau mondial dans le secteur des mines. Vincent Cadène, directeur en charge du développement international de Delta Drone et coordinateur du partenariat avec Bureau Veritas Afrique, est nommé membre du « Board of Directors » de Delta Drone South Africa.

Commentant cette opération, Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone, précise : « Face au potentiel immense que représente le marché africain, Delta Drone poursuit la structuration de son organisation. Au nord, nous nous appuyons sur Delta Drone Maroc, porte d'entrée du continent, à proximité de la France et de l'Europe. A l'ouest, le partenariat noué avec Bureau Veritas Afrique nous donne accès à 13 pays situés autour du Golfe de Guinée et nous disposons déjà d'une base au Ghana avec notre filiale Rocketmine Ghana. Au sud, nous sommes aujourd'hui l'entreprise leader dans le secteur des drones civils à usage professionnel. ».

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

Contact :

AELIUM Jérôme Gacoin 01 75 77 54 65 jgacoin@aelium.fr

