Delta Drone : Pixiel, société phare du secteur des drones civils en France, s’adosse au groupe Delta Drone pour conforter son développement

Pixiel et Delta Drone annoncent la signature d'un protocole d'accord aux termes duquel Delta Drone va devenir le premier actionnaire de Pixiel, aux côtés des deux fondateurs de l'entreprise.

Basée à Nantes, la société Pixiel est un pionnier dans la conception et la fabrication de drones automatiques. L'avance technologique constante et reconnue de l'entreprise a d'abord été appliquée au secteur de l'audiovisuel (Pixiel a réalisé de nombreuses prestations pour plusieurs célèbres émissions TV, notamment Des Racines et des Ailes, Secrets d'histoire et Top chef), avant d'acquérir une notoriété mondiale pour le spectacle mis au point en collaboration avec le site de loisirs le Puy du Fou.

Il se compose de drones automatiques capables de réaliser des chorégraphies aériennes pré-programmées mettant en scène dans le ciel, de jour comme de nuit, un ballet de décors.

Mise en place pour la première fois lors de la saison 2016 de la Cinéscénie du Puy du Fou qui regroupe à chaque séance 14 000 personnes, cette réalisation composée alors de 20 drones a constitué une première mondiale, bénéficiant d'autorisations spécifiques pour le vol de nuit devant du public.

Le savoir-faire acquis en matière de drones automatiques a permis à Pixiel d'engager une diversification de son offre vers le monde de la sécurité : « NeoSafe » est une solution de drones automatiques capables d'effectuer des rondes de surveillance et de levée de doute, ou d'intervenir en cas d'urgence sur tous types de sites, notamment les sites industriels.

Parallèlement, Pixiel est devenu en quelques années l'un des leaders de la formation des télépilotes de drones, au travers de sa filiale Ecole des Métiers du Drone - EMD : EMD propose plus de 15 formations, dispensées sur tout le territoire national grâce à 6 centres de formation (Nantes, Lille, Paris, Bordeaux, Toulouse et Avignon) et plus de 900 stagiaires formés depuis sa création

Forte de 25 personnes, l'équipe de Pixiel comprend un bureau d'études expert de 15 ingénieurs chevronnés et expérimentés pour avoir travaillé au sein de grands groupes aéronautiques et électroniques.

Pour l'exercice 2017, Pixiel et sa filiale EMD ont réalisé un chiffre d'affaires de 2 M€ et un résultat net proche de l'équilibre.

Lors de la signature du protocole, Christian Viguié, PDG de Delta Drone a déclaré : « Cette opération de rapprochement revêt un intérêt stratégique majeur à plusieurs niveaux, car les synergies entre les deux entreprises sont multiples : les technologies et les vecteurs développés par Pixiel vont puissamment contribuer à améliorer l'expertise « hardware & software » au sein du groupe, la solution « NeoSafe » va nous permettre de créer une offre sans équivalent dans le secteur de la surveillance & sécurité, et la solution « Neopter » nous ouvre un marché mondial du divertissement et de l'événementiel en très forte demande d'innovations. Enfin, l'addition de EMD et Technidrone dans le domaine de la formation constitue un leader incontesté du secteur avec un chiffre d'affaires annuel proche de 1 M€ ».

Dans le même temps, Moïse Rogez et Philippe Baranger, co-fondateurs de Pixiel précisent : «Ll'adossement de Pixiel au groupe Delta Drone donne un nouvel élan à la société que nous avons créée en 2011. Ensemble, nous représentons une offre complète et diversifiée, avec une capacité de déploiement à l'international extrêmement prometteuse. Nos solutions sont déjà très reconnues au niveau international, et Delta Drone va nous apporter un soutien décisif pour transformer cette reconnaissance d'estime en succès commerciaux. »

L'opération annoncée ce jour s'inscrit parfaitement dans la logique du plan de marche 2018 - 2019 en œuvre au sein du groupe Delta Drone. L'impact des synergies attendues devrait être rapidement positif en matière de mutualisation des ressources. Dans le même temps, elle contribuera à la progression soutenue du niveau d'activité.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

