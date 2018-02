Delta Drone : Souscription de 250 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (de 10.000  de valeur nominale chacune) assorties de bons de souscription d’actions dans le cadre du contrat d’OCABSA signé en octobre 2016

Delta Drone annonce l'exercice le 22 février 2018 par la société YA II CD Ltd de deux cent cinquante (250) bons d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entrainant la souscription le 22 février 2018 par la société YA II CD Ltd de deux cent cinquante (250) OCABSA, correspondant à l'émission de 250 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 2.500.000 euros de valeur nominale, assorties de 4 347 070 BSA ayant un prix d'exercice de 0,5751 euro.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des 250 OCA et de l'exercice de la totalité des 4 347 070 BSA attachés aux 250 OCA sur la quote-part des capitaux propres par action et la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action

Quote-part des capitaux propres par action* Avant l'émission d'un maximum de 9 488 820 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 4 347 070 BSA : 0,12 € Après l'émission d'un maximum de 5 141 750 actions nouvelles provenant de la conversion des 250 OCA : 0,15 € Après l'émission d'un maximum de 9 488 820 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 4 347 070 BSA : 0,18 €

*Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 22/02/2018 (soit 0,5228 €), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la base des capitaux propres consolidés de la société Delta Drone au 30 juin 2017 (soit 7.181 k€)

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Participation de l'actionnaire* Avant l'émission d'un maximum de 9 488 820 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 4 347 070 BSA : 1,00 % Après l'émission d'un maximum de 5 141 750 actions nouvelles provenant de la conversion des 250 OCA : 0,92 % Après l'émission d'un maximum de 9 488 820 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 4 347 070 BSA : 0,86 %

*Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 22/02/2018 (soit 0,5228 €) et sur la base du nombre actuel d'actions

Cette opération s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre DELTA DRONE et YA II CD Ltd en octobre 2016[i] et entérinée par l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016[ii]. Le même jour, le Conseil d'administration avait décidé de l'émission de 2.500 BEOCABSA.

Les caractéristiques des OCABSA et le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de DELTA DRONE (www.deltadrone.com).

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

