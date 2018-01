Delta Drone : contrat majeur pour le groupe KEAS

08/01/2018 | 09:01

Delta Drone indique que le groupe KEAS, l'une de ses trois participations stratégiques, vient de remporter un contrat estimé à plus de 87 millions d'euros avec Sagi/Telio, dans le cadre d'un appel d'offre gagné auprès de la Direction de l'Administration Pénitentiaire.



Ce contrat, d'une durée d'environ 10 ans, porte sur la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de systèmes de brouilleurs de télécommunications mobiles. Cela concerne l'ensemble des centres de détention en France (environ 250).



'Le gain de ce contrat et son importance font radicalement changer de dimension le Groupe KEAS, d'autant qu'il ouvre des perspectives considérables de développement, en France et à l'étranger', soulignent Jean Angelidis et Jean-Marc Bouthinon, dirigeants de KEAS.



