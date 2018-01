Delta Drone : exercice de BEOCABSA par YA II CD Ltd

09/01/2018 | 09:21

Delta Drone annonce l'exercice le 8 janvier par la société YA II CD Ltd de 250 BEOCABSA, entrainant la souscription le même jour par YA II CD Ltd de 250 OCABSA, correspondant à l'émission de 250 OCA.



Ces OCA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune représentent un emprunt obligataire de 2.500.000 euros de valeur nominale, assorties de 5.720.823 BSA ayant un prix d'exercice de 0,437 euro.



Par ailleurs, en accord avec les actionnaires majoritaires, Delta Drone envisage de renforcer sa position actionnariale dans le capital de KEAS, de manière à conforter durablement ce pôle d'expertise dont il détient 8,3% du capital.



