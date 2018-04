Delta Drone : solution d'inventaire prévue pour fin 2018

11/04/2018 | 08:49

Delta Drone annonce qu'après près de deux ans de développement, sa solution d'inventaire en entrepôt par drone entièrement automatique mise au point avec Geodis sera opérationnelle d'ici la fin de l'année 2018.



La phase de prototypage s'est achevée fin 2017 avec la mise au point d'une solution complète, capable d'être transportée facilement d'un entrepôt à un autre sans aucune modification préalable de l'entrepôt et de s'adapter à tous les logiciels de gestion de stocks.



Geodis et Delta Drone travaillent désormais à la production d'un système industrialisable en vue de passer au stade de la production industrielle en fin d'année. Dans un premier temps, Geodis sera l'utilisateur exclusif de cette solution dans ses propres entrepôts.



