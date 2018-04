INVENTAIRE EN ENTREPÔT PAR DRONE : GEODIS et DELTA DRONE engagent la phase d’industrialisation de leur solution entièrement autonome

Après près de deux ans de développement, la solution d'inventaire en entrepôt par drone entièrement automatique mise au point par GEODIS et DELTA DRONE sera opérationnelle d'ici fin 2018.

Plus de 1 000 heures de vol en mode prototype dans trois entrepôts pilotes ont été nécessaires pour mettre au point cette solution unique qui permet de réaliser des inventaires en entrepôt de façon entièrement automatique, sans interruption de l'activité ni intervention humaine. Principaux avantages de cette solution : les gains de productivité engendrés par la réalisation des inventaires en dehors des heures d'activité de l'entrepôt, le renforcement de la sécurité au travail pour les collaborateurs du site qui n'ont plus à effectuer cette tâche fastidieuse et parfois risquée, et une gestion des stocks fiabilisée. La phase de prototypage a permis de mener de multiples tests en condition réelle afin de répondre aux contraintes spécifiques propres aux entrepôts comme, par exemple, la faible luminosité ou encore l'impact des films plastiques des palettes sur la prise d'image qui a exigé des développements particuliers des caméras embarquées sur le drone. Cette phase s'est achevée fin 2017 avec la mise au point d'une solution complète de type « plug and play », capable d'être transportée facilement d'un entrepôt à un autre sans aucune modification préalable de l'entrepôt et de s'adapter à tous les logiciels de gestion de stocks (Warehouse Management System - WMS). S'appuyant sur ces résultats extrêmement positifs, GEODIS et DELTA DRONE travaillent désormais à la production d'un système industrialisable en portant notamment leur attention sur le design de la solution et le choix définitif des meilleurs composants avec, pour objectif, de passer au stade de la production industrielle en fin d'année. Dans un premier temps, GEODIS sera l'utilisateur exclusif de cette solution dans ses propres entrepôts. La solution conçue par les équipes d'ingénierie de GEODIS et DELTA DRONE est unique en son genre. Elle combine un robot au sol, doté d'une batterie lui assurant l'énergie nécessaire pour parcourir un entrepôt et permettant de s'affranchir des contraintes d'autonomie et d'un drone quadricoptère équipé de quatre caméras haute-définition. L'ensemble, doté d'une technologie de géolocalisation indoor, fonctionne en totale autonomie pendant les heures de fermeture du site. D'un point de vue informatique, la solution permet le comptage et le reporting des données en temps réel, le traitement des données et leur restitution dans le système d'information de l'entrepôt. Les tests menés pendant cette première phase de développement démontrent que la solution permet de fiabiliser la gestion des stocks avec des taux proches de 100 %.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels. L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168 4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

www.deltadrone.com

GEODIS - www.geodis.com GEODIS est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes entreprises dans son domaine en Europe et dans le monde. GEODIS est le quatrième prestataire logistique européen et le septième au niveau mondial. Il est également répertorié par Gartner comme « Leader » dans son rapport « Magic Quadrant » sur les acteurs 3PL dans le monde. Le rayonnement international de GEODIS s'appuie sur une présence directe dans 67 pays et un réseau mondial qui relie plus de 120 pays. Fort de ses cinq Métiers (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Logistique Contractuelle, Distribution & Express et Road Transport), GEODIS prend en charge la chaîne logistique de ses clients et leur fournit des solutions complètes en s'appuyant sur plus de 40 500 collaborateurs, sur ses infrastructures, ses processus et ses systèmes d'information. En 2017, GEODIS a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros.

