DELTA PLUS : GreenSome Finance passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GreenSome Finance a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours de 51 à 53,3 euros sur Delta Plus. L'analyste estime que la récente baisse du titre a permis de reconstituer son potentiel de hausse tandis que les comparables ont progressé. De plus, il a ajusté sa prévision de marge opérationnelle de 12,6% à 12,7%, en ligne avec les attentes du groupe. GreenSome Finance note que Delta Plus a mieux résisté que prévu aux effets de change défavorables grâce au dynamisme de son activité en dehors de l'Europe.