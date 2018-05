Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a relevé de Neutre à Achat sa recommandation et de 51 à 53 euros son objectif de cours sur Delta Plus. Après un premier trimestre qui n'entraine pas de modification de ses prévisions, et qui est ressorti exactement en ligne avec ses attentes, l'analyste souligne la récente baisse du titre pour justifier de relèvement.