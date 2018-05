Delta Plus Group : Communiqué Delta Plus CA T1 2018

Chiffre d'affaires de 55,1M€ au premier trimestre 2018

Croissance organique de +8,3%

Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +1,9% (+1,0M€) au premier trimestre 2018 et atteignent 55,1 millions d'Euros.

Dans la tendance du second semestre 2017, et comme anticipé, le chiffre d'affaires du Groupe a été impacté au premier trimestre 2018 par des effets de change significatifs, liés au renforcement de l'Euro par rapport à la plupart des autres devises.

Corrigé de ces effets de change, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +8,3% sur cette période.

La tendance positive de croissance organique, comparable à celle de 2017, s'est donc confirmée sur les premiers mois de 2018, tant en Europe que dans les pays émergents hors d'Europe.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2018 2017 Evolution Evolution

Périmètre et taux de change constants (*) Chiffre d'affaires Groupe 1er trimestre 55,1 54,1 +1,9% +8,3% Chiffre d'affaires Europe 29,0 28,2 +2,8% +2,5% Chiffre d'affaires Hors Europe 26,1 25,9 +0,8% +14,6%

(*) Sur le premier trimestre 2018, l'effet périmètre est nul et l'effet de change s'élève à -6,4% (-3,5M€).

Ce premier trimestre conforte Delta Plus Group dans son objectif d'enregistrer cette année encore une croissance organique positive de son chiffre d'affaires.

Le Groupe confirme également que le contexte monétaire incertain qui touche aujourd'hui de nombreuses zones géographiques va se traduire, notamment au premier semestre de l'année, par un effet de change négatif sur le chiffre d'affaires.

Europe : un premier trimestre bien orienté

L'activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours du premier trimestre 2018. La croissance organique s'élève à 2,5% sur les trois premiers mois de l'année, grâce notamment à la poursuite du dynamisme des ventes dans les pays du sud et de l'est (Italie, Pologne) et d'une très bonne performance au Benelux.

En France, après une année 2017 marquée par un climat d'attentisme puis un net regain d'activité sur les derniers mois, le chiffre d'affaires progresse légèrement au premier trimestre 2018, amorçant un retournement de tendance qui devra être confirmé dans les prochains mois.

Hors Europe : une croissance qui reste très dynamique sous l'impulsion de la Chine

Sur les marchés Hors Europe, la dynamique est également très positive au premier trimestre, avec une croissance organique de +14,6% par rapport à 2017.

La Chine fait toujours office de moteur de cette croissance, et tous les pays en Asie et en Amérique affichent une croissance de leurs ventes.

Seule l'activité au Moyen-Orient reste encore, comme en 2017, impactée négativement, notamment par le niveau des prix du pétrole.

Les fluctuations de l'Euro par rapport au Dollar (USA) et à la plupart des devises des pays émergents, notamment en Amérique du Sud (Argentine, Brésil), en Asie et au Moyen-Orient, ont été significatives au cours des derniers mois.

Ces fluctuations ont provoqué un effet de change défavorable de -3,5M€ sur le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2018.

Aussi, en Euros, la croissance du chiffre d'affaires réalisé Hors Europe est de +0,8% au premier trimestre 2018.

Perspectives 2018

Un optimisme prudent pour 2018, dans un contexte monétaire incertain

Un objectif de poursuite de la croissance organique du chiffre d'affaires en 2018

La volonté de confirmer les niveaux de rentabilité opérationnelle atteints en 2017

Confiant à l'issue de ce premier trimestre, Delta Plus Group reste vigilant sur l'évolution du contexte d'instabilité monétaire qui a qui a pesé en partie sur la croissance du chiffre d'affaires en 2017 et sur le début de l'année 2018.

Néanmoins, Delta Plus Group garde comme priorité en 2018 de confirmer la solidité de son modèle sur ses deux zones géographiques, d'enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires cette année, et de confirmer le niveau de rentabilité opérationnelle atteint en 2017.

Le Groupe aura également comme objectif de pérenniser le cycle positif de génération de trésorerie et l'optimisation de sa structure financière en vue de disposer des moyens de financer les prochaines étapes de son développement.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018

Mercredi 25 juillet 2018, après bourse

A propos de DELTA PLUS Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

?Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier



