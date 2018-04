Delta Plus : des résultats record en 2017

11/04/2018 | 19:05

Delta Plus a fait état ce mercredi après Bourse d'un bénéfice net part du groupe de 18,9 millions d'euros au titre de l'exercice 2017, en augmentation de 11,1% sur un an.



Le bénéfice opérationnel courant a davantage progressé à 29,1 millions d'euros, soit une hausse de 21,7% comparativement à 2016.



Le groupe a également enregistré une très bonne dynamique l'an passé, avec un chiffre d'affaires record de 229,8 millions d'euros, en croissance de 17,8% et de 8,3% en données organiques.



Il se veut néanmoins prudent pour 2018, invoquant un contexte monétaire incertain. Delta Plus envisage tout de même une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, sans précisions chiffrées.



Fort d'une répartition équilibrée entre ses différentes activités et les zones géographiques sur lequel il est présent, Delta Plus Group aura également comme objectif de poursuivre cette année les efforts entrepris sur la maîtrise des coûts afin de confirmer le record de rentabilité atteint en 2017.



Enfin, le dividende proposé à la prochaine Assemblée générale s'élèvera à 60 cents par action, en progression de 4,3% par rapport à celui versé au titre de 2016.





