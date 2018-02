Nouvelle année record pour Delta Plus Group

Chiffre d'affaires 2017 de 229,8M€ (+17,8% par rapport à 2016)

Croissance organique de 8,3%

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), enregistre en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 229,8 millions d'Euros, en progression de +17,8% sur un an. La croissance organique du chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants, ressort à +8,3%.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes sont en croissance de +25,0% (+17,3% à périmètre et taux de change constants) par rapport au dernier trimestre de 2016.

Le Groupe, qui réalise une excellente performance en 2017, voit ses ventes progresser pour la huitième année consécutive, et atteindre un nouveau record.

L'année 2017 aura été marquée pour Delta Plus Group par l'intégration réussie de ses dernières acquisitions, une conjoncture économique porteuse sur la plupart de ses marchés, et un rebond du marché Français, resté atone au cours des derniers exercices.

Hors Europe, le Groupe continue de montrer un dynamisme très soutenu de son activité, avec une progression organique du chiffre d'affaires de plus de 10% dans cette zone géographique.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2017 2016 Evolution

2017/2016 Evolution

Périmètre et taux de change constants (*) Chiffre d'affaires Groupe - 12 mois 229,8 195,0 +17,8% +8,3% 1er trimestre 54,1 44,4 +21,7% +8,4% 2ème trimestre 54,3 49,7 +9,4% -0,9% 3ème trimestre 52,7 46,0 +14,6% +7,4% 4ème trimestre 68,7 54,9 +25,0% +17,3% Chiffre d'affaires Europe - 12 mois 115,2 94,6 +21,7% +6,3% 1er trimestre 28,2 23,3 +20,9% +8,9% 2ème trimestre 27,0 24,0 +12,6% -1,7% 3ème trimestre 25,8 21,2 +21,6% +6,5% 4ème trimestre 34,2 26,1 +30,9% +11,2% Chiffre d'affaires Hors Europe - 12 mois 114,6 100,4 +14,2% +10,2% 1er trimestre 25,9 21,1 +22,6% +7,9% 2ème trimestre 27,3 25,7 +6,4% -0,1% 3ème trimestre 26,9 24,8 +8,7% +8,2% 4ème trimestre 34,5 28,8 +19,6% +22,8%

(*) Sur l'exercice 2017, l'effet périmètre s'élève à +11,4% (+22,2M€) et l'effet de change à -1,9% (-3,6M€).

Une intégration réussie des dernières acquisitions

L'acquisition de Vertic, société française spécialisée dans la sécurisation antichute des infrastructures, a permis au Groupe de poursuivre son développement à travers le renforcement de sa présence sur des activités à forte valeur ajoutée.

Cette acquisition, finalisée en Janvier 2017, a contribué à hauteur de 17,1M€ à l'effet de périmètre positif de 2017.

Sur un plan opérationnel, l'année 2017 aura confirmé la forte dynamique de croissance de Vertic, les futures synergies avec les autres activités du Groupe, et le potentiel de cette nouvelle activité sur le long terme.

Dans le même temps, sur ses métiers historiques, le Groupe a poursuivi en 2017 sa stratégie d'investissement sur des zones géographiques à fort potentiel, à travers l'acquisition de Safety Plus au Costa-Rica (renommée depuis Delta Plus Centroamerica).

Cette opération de croissance externe, cumulée à la création de Delta Plus Philippines au second trimestre 2016 et à l'acquisition d'Aspreseg en Colombie en Décembre 2016 ont permis à Delta Plus Group de générer, sur l'année 2017, un effet périmètre positif de 5,1M€ sur ces trois filiales intégrées récemment dans le Groupe.

Au total, la croissance liée aux effets périmètre s'est donc élevé à 22,2M€ en 2017 (+11,4%).

Europe : une croissance organique forte, dynamisée par la conjoncture favorable et la reprise du marché Français

L'activité du Groupe en Europe est restée orientée très positivement au cours du quatrième trimestre. La croissance organique s'élève à 11,2% sur les trois derniers mois de l'année, grâce notamment à la poursuite du dynamisme des ventes dans les pays du sud et de l'est (Italie, Espagne, Pologne) et d'une très bonne performance au Royaume-Uni.

En France, après un premier semestre marqué par un climat d'attentisme dans de nombreux secteurs économiques, l'activité a rebondi de +7,6% sur le second semestre grâce à une conjoncture plus favorable.

Les bons résultats obtenus dans la totalité des pays européens permettent au Groupe d'afficher une croissance organique de +6,3% en Europe pour l'année 2017.

Hors Europe : la Chine, moteur de la croissance, devient le premier marché pour le Groupe

Sur les marchés Hors Europe, la dynamique du premier semestre s'est également amplifiée, avec une croissance organique de +22,8% au quatrième trimestre et de +16,1% au second semestre 2017.

Sur l'ensemble de l'année, la croissance organique s'élève à +10,2%.

La Chine reste la locomotive de cette zone, tandis que l'activité au Moyen-Orient est restée impactée négativement, comme en 2016 et au premier semestre 2017, par le niveau des prix du pétrole.

Les fluctuations de l'Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des pays émergents, notamment en Amérique (USA, Argentine) et en Asie (Chine, Moyen-Orient), ont été plus significatives au cours des derniers mois.

Ces fluctuations ont provoqué un effet de change défavorable de -2,6M€ sur le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2017.

Sur l'année, l'effet de change cumulé s'élève à -3,6M€ (-1,9%). Il touche principalement le chiffre d'affaires réalisé en Chine et en Argentine. Plus généralement, l'ensemble des pays sur lesquels le Groupe est présent ont vu leur parité se déprécier par rapport à l'Euro.

Perspectives

Une amélioration de la rentabilité opérationnelle prévue pour 2017

Un optimisme prudent pour 2018, dans un contexte monétaire incertain

Un objectif de poursuite de la croissance organique du chiffre d'affaires en 2018

L'augmentation des ventes en 2017 permet à Delta Plus Group d'atteindre l'objectif affiché d'une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, tant en Europe que dans les pays émergents.

Le Groupe, qui a célébré en 2017 ses 40 ans d'existence, s'est renforcé cette année grâce aux nouvelles acquisitions, capitalise sur sa présence historique dans de nombreux pays, et franchit une nouvelle étape dans son ambition de devenir un groupe international leader sur le marché des Equipements de Protection Individuelle.

La croissance du chiffre d'affaires devrait être combinée en 2017 à une nouvelle amélioration de la rentabilité opérationnelle courante du Groupe.

En parallèle, Delta Plus Group maintient ses efforts de maîtrise des coûts, et poursuit l'optimisation de sa structure de bilan.

Delta Plus Group démarre donc l'année 2018 avec une structure financière saine, et affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, dans un marché porteur, tout en restant vigilant compte-tenu d'un contexte géopolitique et monétaire qui reste incertain.

Prochaine publication : Résultats annuels 2017

Mercredi 11 avril 2018, après bourse



A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

