Delta Plus Group : Communiqué Delta Plus Résultats annuels 2017

Excellente année 2017 pour Delta Plus Group :

Record de ventes (229,8M€) et de résultat opérationnel courant (12,7%)

Résultat net part du Groupe en hausse de 11% à 18,9M€

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a arrêté le 11 avril 2018 les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2017.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

Les résultats de l'exercice 2017 confirment la dynamique de croissance rentable dans laquelle s'est inscrite le Groupe depuis plusieurs années et permettent à Delta Plus Group de réaliser une nouvelle année record.

Les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +17,8% sur l'année 2017 (+8,3% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 229,8M€.

Le résultat opérationnel courant a augmenté de façon significative (+21,7% par rapport à 2016).

Le résultat net part du Groupe, qui s'élève à 18,9M€, progresse de +11,1% par rapport à 2016, et ce en dépit de l'évolution défavorable anticipée du résultat financier, impacté négativement par des écarts de change liés au renforcement de l'Euro par rapport à la plupart des autres devises.

La structure bilancielle, impactée en début d'année par le financement des dernières acquisitions, reste très solide, grâce notamment à la poursuite des efforts sur l'optimisation des éléments de BFR.

Rappels sur le Chiffre d'affaires 2017

Un chiffre d'affaire de 229,8M€ en croissance de +17,8%

Une croissance organique dynamique : +8,3%

Des effets de périmètre positifs à hauteur de 22,2M€ (+11,4%), conséquence de l'intégration d'Aspreseg (Colombie), Safety Plus (Costa Rica) et Vertic-Alpic (France)

Un effet de change défavorable (-3,6M€ soit -1,9%) lié à l'évolution de l'Euro par rapport à l'ensemble des devises des pays sur lesquels le Groupe est présent

Rentabilité opérationnelle courante

Une augmentation de +21,7% en 2017 (29,1M€)

Une rentabilité opérationnelle courante de 12,7% du chiffre d'affaires contre 12,3% au 31 décembre 2016

en millions d'Euros 31.12.2017 31.12.2016 Variation % Chiffre d'affaires 229,8 195,0 +34,8 +17,8% Coût des achats consommés -108,4 -96,1 -12,3 +12,8% Charges variables -18,2 -14,0 -4,2 +30,8% Frais de personnel -42,4 -33,7 -8,7 +26,0% Charges fixes -31,7 -27,3 -4,4 +15,6% Résultat opérationnel courant 29,1 23,9 +5,2 +21,7% en % du chiffre d'affaires 12,7% 12,3% Produits opérationnels non courants 0,5 0,5 - Charges opérationnelles non courantes -0,5 -0,2 -0,3 Résultat opérationnel 29,1 24,2 +4,9 +20,2% Coût de l'endettement financier brut -1,7 -1,6 -0,1 Autres éléments financiers -2,4 -0,6 -1,8 Résultat avant impôt 25,0 22,0 +3,0 +13,8% Impôts sur le résultat -6,0 -5,0 -1,0 Résultat net 19,0 17,0 +2,0 +12,1% dont Part du Groupe 18,9 17,0 +1,9 +11,1%

Grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires, liée notamment à l'intégration de l'activité de Vertic à compter de Janvier 2017, et à la confirmation de l'amélioration de ses marges dans la continuité de l'exercice 2016 - due notamment à des gains de productivité - Delta Plus Group affiche sur l'année 2017 une progression de près d'un demi-point de sa rentabilité opérationnelle, qui atteint un niveau historique de 12,7% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2017.

Compte-tenu de la spécificité de son activité, l'intégration de Vertic a eu pour conséquence un allègement du poids relatif du coût des achats consommés, compensée par une augmentation du poids relatif des autres charges d'exploitation (frais variables, frais de personnel et frais fixes).

Le coût du financement est stable par rapport à 2016, tandis que les autres éléments financiers sont impactés par l'impact significatif de l'évolution des devises.

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 24% en 2017, est en légère hausse par rapport à celui enregistré l'an dernier (23%) en raison notamment de l'augmentation du poids relatif des résultats générés en France (Vertic).

Intégrant ces différents éléments, le résultat net part du Groupe ressort en augmentation de +11,1% au 31 décembre 2017, à 18,9M€ contre 17,0M€ pour l'exercice précédent.

Bilan consolidé : une structure financière renforcée

Un BFR optimisé sur les niveaux normatifs

Un endettement réduit par rapport au 30 juin 2017, et contenu en dépit de l'acquisition de Vertic en début d'année

Des écarts de conversion qui pénalisent la variation des capitaux propres

ACTIF en millions d'€ 31.12.2017 31.12.2016 Variation Ecarts d'acquisition 80,9 65,7 +15,2 Immobilisations incorporelles 1,3 0,7 +0,6 Immobilisations corporelles 7,1 6,4 +0,7 Autres actifs financiers 2,2 2,0 +0,2 Actifs d'impôts différés 2,5 2,2 +0,3 Actif immobilisé 94,0 77,0 +17,0 Stocks 57,0 51,4 +5,6 Créances clients 45,7 38,4 +7,3 Autres créances 15,4 11,0 +4,4 Disponibilités 18,0 19,2 -1,2 Actif circulant 136,1 120,0 +16,1 Total Actif 230,1 197,0 +33,1

PASSIF en millions d'€ 31.12.2017 31.12.2016

Variation Capital 3,7 3,7 - Titres d'autocontrôle -4,9 -0,6 -4,3 Réserves & résultat consolidés 111,8 103,3 +8,5 Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,6 -0,3 Capitaux propres 110,9 107,0 +3,9 Passifs financiers non courants 39,9 30,9 +9,0 Engagements donnés aux salariés 1,0 1,0 - Provisions non courantes 1,1 0,4 +0,7 Passifs non courants 42,0 32,3 +9,7 Dettes fournisseurs 27,1 21,8 +5,3 Dettes fiscales et sociales 11,9 9,9 +2,0 Autres dettes 4,7 3,5 +1,2 Passifs financiers courants 33,5 22,5 +11,0 Passifs courants 77,2 57,7 +19,5 Total Passif 230,1 197,0 +33,1

Sur le plan bilanciel, l'année 2017 a permis au Groupe de conforter les améliorations mises en œuvre ces dernières années, notamment sur le plan du Besoin en Fonds de Roulement opérationnel. Celui-ci est en amélioration de 5 jours par rapport à 2016, aidé en partie par l'intégration de Vertic.

Il s'élève à 120 jours de chiffre d'affaires au 31 décembre 2017.

Les dettes financières nettes sont en hausse de 21,3M€ par rapport au 31 décembre 2016.

En particulier, la dette bancaire nette a augmenté de 29,5M€ sur l'année pour s'élever à 52,5M€ au 31 décembre 2017, conséquence des emprunts bancaires mis en place en début d'année pour financer l'acquisition de Vertic et le renforcement de la participation du Groupe dans le capital d'Elvex aux Etats-Unis.

En dépit de ces nouveaux emprunts, les ratios d'endettement demeurent à des niveaux historiquement bas pour le Groupe : le gearing s'établit en effet à 47% tandis que le ratio de levier s'élève à 1,6 au 31 décembre 2017.

Les capitaux propres sont en hausse de 3,9M€ sur l'année, l'impact positif du résultat net 2017 étant partiellement compensé par le versement de dividendes effectué en Juin 2017, des rachats d'actions propres, et surtout des effets de change négatifs.

Perspectives

Un optimisme prudent pour 2018, dans un contexte monétaire incertain

Un objectif de poursuite de la croissance organique du chiffre d'affaires en 2018

La volonté de confirmer les niveaux de rentabilité opérationnelle atteints en 2017

Le Groupe, qui a célébré en 2017 ses 40 ans d'existence, s'est renforcé au cours de l'année écoulée grâce à de nouvelles acquisitions.

En capitalisant sur son esprit entrepreneurial, sa présence historique dans de nombreux pays, et en confirmant son modèle de croissance rentable, Delta Plus Group a franchi une nouvelle étape dans son ambition de devenir un groupe international leader sur le marché des Equipements de Protection Individuelle.

Delta Plus Group démarre donc l'année 2018 avec une structure financière saine. Le Groupe affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, dans un marché porteur, tout en restant vigilant compte-tenu d'un contexte géopolitique et monétaire qui reste incertain.

Fort d'une répartition équilibrée entre ses différentes activités et les zones géographiques sur lequel il est présent, Delta Plus Group aura également comme objectif en 2018 de poursuivre les efforts entrepris sur la maîtrise des coûts, afin de confirmer le record de rentabilité atteint en 2017.

Enfin, les équipes se mobiliseront cette année encore pour permettre de pérenniser le cycle positif de génération de trésorerie et l'optimisation de sa structure financière en vue de disposer des moyens de financer les prochaines étapes de son développement.

Dividende en hausse par rapport à 2016

Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s'élèvera à 0,600 Euro par action, en augmentation de +4,3% par rapport au dividende versé l'an dernier (0,575 Euro).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Lundi 14 mai 2018 après bourse



A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

