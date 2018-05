Delticom : Le leader européen 123PNEUS installe sa logistique en ALSACE

Données financières (€) CA 2018 713 M EBIT 2018 7,30 M Résultat net 2018 3,60 M Dette 2018 21,2 M Rendement 2018 3,77% PER 2018 33,52 PER 2019 18,69 VE / CA 2018 0,20x VE / CA 2019 0,18x Capitalisation 121 M Graphique DELTICOM AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DELTICOM AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 10,0 € Ecart / Objectif Moyen 2,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rainer Binder Chairman-Supervisory Board Michael Thöne-Flöge Deputy Chairman-Supervisory Board Alan Revie Member-Supervisory Board Anne Peters Press Relations Contact Andreas Prüfer Member-Management Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DELTICOM AG -15.30% 146 ALIBABA GROUP HOLDING 2.74% 457 276 JD.COM -11.25% 51 990 EBAY 1.30% 37 652 MERCADOLIBRE 8.43% 14 996 SHOPIFY INC (US) 25.37% 13 390