Dentsu: chute des bénéfices au 1er trimestre, prévisions confirmées

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais de publicité Dentsu a annoncé mardi une chute de ses bénéfices au premier trimestre en raison des investissements réalisés au Japon pour revoir les conditions de travail après un suicide par surmenage, et a réitéré ses projections annuelles.

Sur la période de janvier en mars, le résultat net a diminué de 30,9% à 10,79 milliards de yens (83 millions d'euros), tandis que le bénéfice d'exploitation reculait dans le même temps de 21,7% à 22,4 milliards de yens.

"Le déclin de la marge opérationnelle est principalement dû aux coûts liés à la réforme de l'environnement de travail", a expliqué Dentsu dans un communiqué.

L'entreprise a procédé à des réorganisations après le suicide fin 2015 d'une salariée, une mort attribuée à des heures supplémentaires excessives. "A ce jour, plus de 50 mesures ont été prises, notamment pour simplifier les procédures et améliorer l'environnement professionnel pour nos salariés", précise Dentsu. "Grâce à ces efforts, nous avons constaté une amélioration de l'efficacité qui a permis de réduire le nombre d'heures travaillées par employé".

Les résultats du premier trimestre sont "conformes aux attentes" du groupe pour 2018. Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice opérationnel est attendu en baisse de 17,8% à 112,9 milliards de yens, et le bénéfice net de 41,6%, à 61,6 milliards de yens.

Du côté du chiffre d'affaires, Dentsu, qui est aussi la maison mère de l'agence britannique Aegis, a enregistré une croissance de 5,7% au premier trimestre, à 242,1 milliards de yens, et espère atteindre 1.006,9 milliards de yens (+7,3%) d'ici à fin décembre, avec une importance toujours plus grande de l'activité internationale et du volet numérique.

"Environ 60% de nos recettes sont aujourd'hui réalisées en dehors du Japon, dont 60% viennent des activités numériques", a souligné le PDG Toshihiro Yamamoto, cité dans le communiqué.

Les résultats sont contrastés à travers les régions, avec des difficultés en France, en Allemagne ou encore en Chine, mais une performance solide en Russie, dans la zone Amériques, en Inde et en Thaïlande.

Mais globalement, le contexte est favorable, en lien avec divers événements sportifs et politiques: les Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang, qui se sont déroulés en février, le Mondial de football en Russie prévu du 14 juin au 15 juillet et les élections américaines de mi-mandat en novembre.

Dentsu a en outre poursuivi ses acquisitions en procédant à deux opérations au premier trimestre, après s'être emparé d'un total de 31 sociétés en 2017.

afp/rp