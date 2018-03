DERICHEBOURG : décroche un contrat de 55 millions d'euros sur 7 ans en Italie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Derichebourg a remporté le contrat de collecte des déchets ménagers et de propreté urbaine de la Communauté de communes piémontaise CSEA, en Italie. Ce contrat de 7 ans représente un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros sur la durée du marché et renforce les positions du groupe dans le Nord-Ouest de l'Italie avec plus de 100 communes et 430 000 habitants servis. Les équipes de Derichebourg sont désormais mobilisées pour assurer le déploiement des 67 véhicules représentant un investissement de 7,3 millions d'euros et l'intégration des quelques 85 opérateurs.