COMMUNIQUÉ

Paris, le 02/03/2018

Derichebourg Environnement cède sa participation dans Plastic Recycling

Derichebourg Environnement et la Compagnie Plastic Omnium viennent de conclure la cession à Veolia Propreté, de la société Plastic Recycling, qu'ils ont fondée conjointement en 2002 et dont ils sont co-actionnaires à parts égales.

Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Derichebourg Environnement de se recentrer sur ses activités historiques de recyclage métallique.

Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,…). Le groupe est aujourd'hui présent dans 13 pays, sur 3 continents et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le Groupe Derichebourg a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros.

