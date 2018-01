Derichebourg : Modification du lieu de réunion de l’Assemblée Générale Mixte du 7 février 2018

COMMUNIQUÉ

Paris, le 17/01/2018

Modification du lieu de réunion de l'Assemblée Générale Mixte du 7 février 2018

Nous vous informons que la prochaine Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 7 février 2018 à 11h au siège social de la Société, 119, Avenue du Général Michel Bizot - 75012 Paris, et non pas à l'Etoile Saint-Honoré - 21/25, rue Balzac (75008) PARIS comme précédemment indiqué dans le communiqué du 7 novembre 2017.

A propos de Derichebourg

Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,…). Le groupe est aujourd'hui présent dans 13 pays, sur 3 continents, et compte 36.500 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. www.derichebourg.com

Code ISIN : FR0000053381