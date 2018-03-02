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Derichebourg et Plastic Omnium cèdent Plastic Recycling à Veolia

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02/03/2018 | 19:11

2 mars (Reuters) - Derichebourg annonce vendredi :

* DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT ET LA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM VIENNENT DE CONCLURE LA CESSION À VEOLIA PROPRETÉ DE LA SOCIÉTÉ PLASTIC RECYCLING, QUILS ONT FONDÉE CONJOINTEMENT EN 2002 ET DONT ILS SONT COACTIONNAIRESÀ PARTS ÉGALES.

* CETTE CESSION SINSCRIT DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT DE SE RECENTRER SUR SES ACTIVITÉS HISTORIQUES DE RECYCLAGE MÉTALLIQUE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
PLASTIC OMNIUM -1.38%37.15 Cours en temps réel.-0.59%
VEOLIA ENVIRONNEMENT -3.28%19.015 Cours en temps réel.-7.59%
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Données financières (€)
CA 2018 2 945 M
EBIT 2018 138 M
Résultat net 2018 90,0 M
Dette 2018 55,0 M
Rendement 2018 2,03%
PER 2018 13,33
PER 2019 12,03
VE / CA 2018 0,43x
VE / CA 2019 0,39x
Capitalisation 1 209 M
Graphique DERICHEBOURG
Durée : Période :
Derichebourg : Graphique analyse technique Derichebourg | DBG | FR0000053381 | Zone bourse
Tendances analyse technique DERICHEBOURG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 10,0 €
Ecart / Objectif Moyen 36%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Daniel Derichebourg Chairman & Chief Executive Officer
Pierre Candelier Chief Financial Officer
Bernard Val Independent Director
Matthieu Pigasse Independent Director
Boris Derichebourg Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DERICHEBOURG-19.06%1 482
WASTE MANAGEMENT0.02%37 060
REPUBLIC SERVICES-0.64%22 092
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA12.33%4 502
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.-12.77%3 604
CLEAN HARBORS INC-7.88%2 736
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