Derichebourg et Plastic Omnium cèdent Plastic Recycling à Veolia

2 mars (Reuters) - Derichebourg annonce vendredi :
* DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT ET LA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
VIENNENT DE CONCLURE LA CESSION À VEOLIA PROPRETÉ
DE LA SOCIÉTÉ PLASTIC RECYCLING, QUILS ONT FONDÉE
CONJOINTEMENT EN 2002 ET DONT ILS SONT COACTIONNAIRESÀ PARTS
ÉGALES.
* CETTE CESSION SINSCRIT DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT DE SE RECENTRER
SUR SES ACTIVITÉS HISTORIQUES DE RECYCLAGE MÉTALLIQUE
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)