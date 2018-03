Derichebourg : nouvelle entente avec Effenco

12/03/2018 | 09:37

Après 18 mois de partenariat au Québec, Derichebourg Environnement a annoncé la signature d'une nouvelle entente avec l'entreprise montréalaise Effenco et le déploiement d'une technologie hybride‐électrique pour sa collecte des déchets.



Il proposera systématiquement à ses clients et prospects la technologie Active Stop‐StartMC d'Effenco qui permet l'arrêt du moteur d'un camion dès que celui‐ci s'immobilise, tout en maintenant opérationnels ses accessoires et ses équipements, tels que le lève bacs.



La flotte française de Derichebourg Environnement (collecte de plus de 500.000 tonnes de déchets ménagers par an en France), pourrait être progressivement transformée. Au Québec, ses 80 camions équipés d'Active Stop‐ StartMC consomment 30% moins de carburant.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.