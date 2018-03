Derichebourg : signe un contrat d'environ 55 ME en Italie

23/03/2018 | 08:08

San Germano - Derichebourg Environnement a remporté le marché de collecte des déchets ménagers et de propreté urbaine lancé par la Communauté de communes Servizi Ecologia e Ambiente.



Située en plein coeur du Piémont, dans la province de Coni (Cuneo); cette collectivité siégeant dans la ville de Saluzzo regroupe plus de 39 communes autour d'un triangle Fossano/Savigliano/Revello.



Ce contrat de 7 ans représente un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros. Il permet au groupe de renforcer ses positions dans le Nord- Ouest de l'Italie avec plus de 100 communes et 430.000 habitants servis.



San Germano assurera la collecte des déchets et le nettoiement urbain de l'ensemble des 110 000 habitants composant les 39 communes concernées par le contrat.



