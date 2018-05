Determine : nommé pour la quatrième année consécutive dans le Top 50 Providers to know de Spend Matters

PARIS, 16 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NASDAQ:DTRM), éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats est reconnu pour la 4ème année consécutive dans le top 50 des fournisseurs à connaître (Top 50 Providers to Know) de Spend Matters.

Le Top 50 Providers to Know de Spend Matters met en avant les entreprises innovantes en matière de technologies et services pour les Achats et contribuent ainsi à façonner le monde de l'entreprise de demain. Spend Matters publie de nombreux classements comme la Solution Maps dans laquelle Determine a été nommé dans les catégories e-Procurement, Gestion Budgétaire et Financière, Procure-to-pay, Sourcing, Analytics,Gestion des Fournisseurs et Gestion des Risques.

Nous sommes fiers d'avoir été reconnus dans le classement 50 Providers to Know de Spend Matters durant quatre années consécutives. Cette distinction témoigne de notre engagement à proposer des solutions innovantes et performantes qui répondent aux enjeux métiers de nos clients. Nous veillons à ce que la Plateforme Cloud Determine reste à la pointe de la technologie et apporte une réelle valeur ajoutée à ses utilisateurs."

-Gérard Dahan, CMO et Vice President EMEA, Determine

En tant qu'analyste, Spend Matters a pour objectif de couvrir l'ensemble des solutions du marché des Achats. Avec l'utilisation croissante des technologies disruptives dans ce secteur, nous attendons des éditeurs qu'ils évoluent et continuent d'étendre leurs capacités fonctionnelles et nous sommes ravis de reconnaître ceux qui participent à la révolution digitale des entreprises"

- Jason Busch, fondateur et PDG de Spend Matters.

Téléchargez le classement Top 50 Providers to Know de Spend Matters en anglais.

Ressources

Blog Determine

Determine sur LinkedIn

Determine sur Twitter

Determine sur Viadeo

À propos de Spend Matters

Spend Matters est un réseau B2B international leader proposant des dossiers, analyses, commentaires et actualités sur les Achats et la supply chain. Spend Matters est le premier cabinet d'analyse en termes de publications et offre une expertise sans égale grâce à ses nombreux contributeurs, des professionnels et consultants aguerris aux meilleurs experts du secteur. Spend Matters est géré par la société Azul Partners, Inc.

A propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ:DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

Contact

Relations médias

Eléonore Roucaute

Determine Inc.

relationspresse@determine.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Determine, Inc. via Globenewswire