Petit déjeuner - Processus Achats et Comptables: Alignez pour mieux gérer!

PARIS, 02 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NASDAQ:DTRM), éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats et son client Nexity, leader des métiers de l'immobilier vous invitent le 19 juin 2018 à la Maison de l'Alsace à Paris pour un petit déjeuner dédié à l'intégration des processus Achats et Comptables.

Lors de cette matinale, Elie Berdah, Responsable SI Finance chez Nexity, partagera avec vous ses bonnes pratiques et son retour d'expérience de l'utilisation de la Plateforme Determine. Les experts Determine vous montreront qu'en alignant vos services Achats et Comptabilité, la visibilité sur les dépenses, la réduction des coûts et la conformité contractuelle peuvent être garanties.

De nombreux sujets seront abordés tels que:

Les risques et avantages de l'intégration des processus Achats et Écritures Comptables

Les meilleures pratiques pour les projets d'intégration

L'automatisation des processus Procure-to-Pay pour un alignement des Services Achats et Comptabilité grâce au moteur de génération des écritures comptables

Vous pourrez échanger avec nos experts, partager leurs bonnes pratiques et obtenir des réponses à toutes vos questions.

Intervenants

Élie Berdah

Responsable SI Finance

NEXITY

Une photo est disponible à http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/6aea2121-b3f6-41ca-b19b-2842ec5b0177

Gérard Dahan

CMO & SVP - EMEA

DETERMINE

Une photo est disponible à http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/86e5dd45-916d-457d-b9ec-0f6a7211ee17

Xavier Pierre-Bez

Director, Value Engineering - EMEA

DETERMINE

Une photo est disponible à http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/1a96f049-d3ec-4797-aeeb-17d148b3f497

Agenda & Date

19 Juin 2018

08h30 - Accueil Petit Déjeuner

09h15 - Introduction

09h30 - Comment Nexity synchronise ses processus Achats et Comptables?

Bonnes pratiques, chiffres clefs, temps forts du projet. Elie Berdah, Responsable SI Achats chez Nexity nous partage son retour d'expérience de la Plateforme Determine.

10h15 - Débat ouvert animé par Gérard Dahan - "Achats et Comptabilité: quels avantages apportent l'alignement des processus?"

Nous illustrerons la façon dont la synchronisation des processus Achats et Comptabilité permettent une meilleur visibilité sur les dépenses, une réduction des coûts et une maîtrise des risques

11h00 - Comment Nexity synchronise ses processus Achats et Comptables?

11h30 - Poursuite de la discussion et conseils autour d'un café

Localisation

La Maison de L'Alsace

39 Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris

De 08h30 à 11h30

Métro : Lignes 13, 9, 1 - Franklin D.Roosevelt ou Champs-Élysées Clemenceau

RER C : Invalides

Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Parking Indigo: 65 Rue Pierre Charron, 75008 Paris

Pour plus d'informations sur le sujet découvrez notre article "Synchronisation des processus achats et comptables: quels enjeux ? quels bénéfices ?"

Téléchargez le Livre Blanc : "Aligner les services Achats et Comptabilité en intégrant leurs processus."

A propos de Determine, Inc.

Determine, Inc. [NASDAQ:DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

Contact

Relations médias

Eléonore Roucaute

Determine Inc.

relationspresse@determine.com

