DEUTSCHE BANK: Citi réduit son objectif de cours

Citi a réduit son objectif de cours de 8,60 euros à 8,30 euros sur Deutsche Bank et confirmé sa recommandation Vendre après la nouvelle inflexion de la stratégie du groupe. Le bureau d'études craint que l'attrition de revenu et les coûts de restructuration soient plus élevés qu'attendu. Il juge aussi que le ratio de levier est trop élevé. L'analyste a réduit sa prévision de bénéfice par action 2018 de 53% après l'annonce de résultats décevants, et de 24% et 27% pour 2019 et 2020 en raison de revenus moindres que prévu pour la banque d'investissement.