DEUTSCHE BANK : John Cryan sur le départ ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les jours de John Cryan à la tête de Deutsche Bank seraient comptés, si l’ont en croit le Times. Moins de deux ans après sa prise de fonction, sa relation avec le président de la première banque allemande tournerait au vinaigre, celui-ci s’inquiétant des performances et de l’avenir du groupe. Un vice président de Goldman Sachs, Richard Gnodde, aurait été approché pour remplacer John Cryan, mais aurait décliné la proposition.L'action Deutsche Bank évolue sur ses plus bas depuis novembre 2016. Ces spéculations sur le départ du Directeur général interviennent alors que la banque a averti la semaine dernière que la hausse des coûts de financement et l'euro fort auraient un impact négatif de 450 millions d'euros sur ses comptes du premier trimestre au niveau des activités de banque de financement et d'investissement. Les premiers auront un impact de 150 millions sur l'activité de banque de financement et le second de 300 millions d'euros.