DEUTSCHE BANK : les profits trimestriels plus faibles que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a présenté des résultats décevants au premier trimestre. La plus importante banque allemande a fait état d’un bénéfice net de 120 millions d’euros contre 575 millions d’euros un an plus tôt. Le bénéfice imposable a aussi fortement reculé, passant en un an de 878 à 432 millions d’euros, là où le marché anticipait 597 millions d’euros. Les revenus de Deutsche Bank ont pour leur part reculé de 5% à 6,976 milliards d'euros. Les analystes soulignent que la déception n'est pas cantonnée à la banque d’investissement.Enfin, le ratio de fonds propres durs est ressorti à 13,4%, en repli de 60 points de base sur le trimestre.