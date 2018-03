Deutsche Bank : Abanca rachète sa division portugaise

27/03/2018 | 15:05

Deutsche Bank a mardi fait part de son intention de vendre son unité portugaise de banque privée et commerciale au groupe financier espagnol Abanca, afin de réduire la complexité de son activité et d'améliorer son efficacité.



La banque allemande conserve son activité de banque d'affaires et d'investissement au Portugal, où elle octroie des prêts à des clients professionnels, des établissements financiers et des agences gouvernementales.



L'opération devrait être achevée au cours du premier semestre 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.