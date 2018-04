Deutsche Bank : L'écart se creuse entre Deutsche Bank et Barclays dans la banque d'investissement - Plus Europe

Paul J. Davies,

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les banques d'investissement de Deutsche Bank et Barclays ont réservé quelques surprises au marché au titre du premier trimestre, les résultats de la première s'étant révélés tout aussi désastreux que ceux de la seconde exceptionnels.

Pour autant, aucune des deux publications n'a vraiment permis d'éclairer la lanterne des investisseurs jeudi. Il ne semble pas évident que Deutsche Bank puisse cesser de perdre des parts de marché, ni que Barclays en regagne autant qu'il n'y paraît. De profondes interrogations demeurent sur la réelle orientation des deux établissements et, concernant le groupe allemand, sur la capacité du nouveau président du directoire, Christian Sewing, à mettre en œuvre les changements qui s'imposent.

Barclays a enregistré au premier trimestre l'une des plus fortes progressions du secteur dans le courtage d'actions et obligations, mais sa véritable performance ne transparaît pas tout à fait. Les bons résultats de la banque britannique sont en partis liés au fait qu'elle avait fait beaucoup moins bien que ses concurrentes sur la période correspondante de 2017. Mais ce n'est pas tout : Barclays a réaffecté, de sa banque d'investissement à son siège, certains coûts de financement et de couverture, ce qui a pu embellir les revenus du trimestre.

Concernant Deutsche Bank, c'est dans ses intentions que la banque s'est montrée plus nébuleuse. Christian Sewing, qui a repris les rênes du groupe voilà deux semaines, a durci le ton en s'engageant à procéder à des changements clairs et rapides. Seulement, il a donné très peu de précisions.

Le groupe a annoncé une "importante" réduction des effectifs de sa banque d'investissement -- sans toutefois de donner de chiffre -- et les activités menées aux Etats-Unis et en Asie seront les plus affectées dans la mesure où ce sont les moins rentables.

Les résultats publiés au titre du premier trimestre mettent en évidence l'urgence pour Deutsche Bank de redresser la barre. Le groupe allemand s'est de nouveau trouvé face à un problème qui en devient désespérant: toutes les activités du groupe ont accusé un recul de leur revenu alors que les coûts ont augmenté.

La banque d'investissement a toutefois subi le plus fort repli, avec des résultats encore plus décevants qu'attendu. Le trading obligataire a généré des revenus inférieurs à ceux de ses concurrents et Deutsche Bank a en outre subi l'injure d'être la seule banque à avoir vu diminuer les revenus de son trading d'actions alors que ses concurrentes ont quasiment toutes profité sur ce segment du regain de volatilité observé sur la période.

Ce que redoute principalement les investisseurs, c'est que pendant que les dirigeants seront occupés à remettre de l'ordre dans la banque d'investissement, les banquiers et traders continuent à quitter le navire en emportant leur valeur ajoutée. Or Deutsche Bank ne sera plus en mesure de remédier rapidement à la situation en réduisant encore des coûts et des effectifs.

Le groupe ne dispose que d'une très faible marge de manœuvre financière : sa rentabilité est infime, ce qui limite les coûts supplémentaires qu'elle pourrait supporter pour se restructurer. Tout changement radical, qu'il soit voulu ou non, pourrait tout simplement se révéler inabordable.

Le principal problème de Deutsche Bank, Barclays et d'autres banques européennes, c'est qu'elles s'efforcent encore de réorganiser leurs divisions de banque d'investissement à l'heure où leurs concurrentes américaines améliorent leurs bénéfices et devraient bientôt disposer d'un assouplissement de la réglementation. Or il est difficile de colmater les brèches quand la concurrence bat son plein.

