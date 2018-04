Deutsche Bank : changement de CEO à la fin du mois

09/04/2018 | 10:57

Deutsche Bank s'adjuge 3,6% à Francfort, après l'annonce du départ de son directeur général (CEO) John Cryan à la fin de ce mois. Il sera alors remplacé par Christian Sewing, qui était plus récemment en charge des activités de banque privée et commerciale.



Depuis qu'il a rejoint l'établissement financier allemand en 1989 -à l'âge de 19 ans comme apprenti-, Christian Sewing a travaillé pour le groupe à Frankfort, Hambourg, Londres, Singapour, Tokyo et Toronto. Pour rappel, John Cryan n'était CEO que depuis trois ans.



'On peut supposer que le changement de management vise à atteindre plus rapidement les objectifs de réduction de coûts', commente Oddo BHF, pour qui 'un plan de réduction des coûts plus agressif est donc une hypothèse réaliste'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.